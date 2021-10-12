Mehmet Barlas'dan Millet İttifakı'nı oluşturan partilere: ABD'yi haklı buldukları, Fransa'yı sevdikleri, Yunanistan'la flört ettikleri apaçık ortada

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Millet İttifakı'nı oluşturan partileri, Birinci Dünya Savaşı'nda Anadolu'yu işgal eden "itilaf" devletlerine benzeterek, "Bunlar ittifak değil itilaf partileridir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi paylaşmak, yıkmak ve zayıflatmak isteyen yabancı ülkeler olduğunu iddia eden Barlas, "Bütün bunları biliyoruz, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye'yi temsil eden isimlerin bunlara verdikleri cevapları da biliyoruz. Cumhur İttifakı'nın diğer üyesi Devlet Bahçeli'nin bu konuda hiçbir boşluk bırakmadığını da görüyoruz.



Fakat Türkiye'deki "Millet İtilafı"nın sözcülerinden bu gibi konularda çıt çıkmıyor. Amerika'yı haklı buldukları, Fransa'yı sevdikleri, Yunanistan ile flört ettikleri apaçık ortada. Bu durumda yapılan işe "siyaset" değil "itilafçılık" denmez mi? Yani Kurtuluş Savaşı'nın karanlık günlerindeki kötü aktörlerin, günümüze muhalefet olarak yeniden getirilmesi kabul edilebilir mi?

Ama mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun Biden hakkındaki, Meral Akşener'in FETÖ hakkındaki gerçek düşüncelerini bilmiyoruz." diye yazdı.

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