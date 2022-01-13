Mehmet Barlas: Cumhuriyet Halk Partisi, artık devşirilmiş bir HDP ve FETÖ partisidir

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ana uğraş konusunun kendi partisinden çok CHP olduğunu belirterek, "Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ni gerçek kimliğinden öteye taşımasına şiddetle tepki koydu. Bu açıdan baktığımda Tayyip Erdoğan'ı çok da haklı görmüyorum. Çünkü ne Kılıçdaroğlu bildiğimiz Halk Partililerden ne de şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi bildiğimiz o eski parti" diye yazdı.

CHP'nin devşirilmiş bir HDP ve FETÖ partisi olduğunu iddia eden Barlas, "Eski Cumhuriyet Halk Partisi'ne benzerliği 1948'den başlayan Amerikancılığıdır. Oysa bu Amerikancılığı Ecevit bitirmişti ama şimdi Kılıçdaroğlu yeniden canlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine her eleştiri yönelttiğinde bütün bu değişimleri göz önüne almalıdır; çünkü Atatürk'ün Halk Partisi ile şimdikinin hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

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