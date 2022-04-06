Mehmet Barlas: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi neredeyse Erdoğan'ın şahsıyla özdeşleşti

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, iktidar ile muhalefet arasındaki en büyük kavganın Cumhurbaşkanı'nın konumuna ilişkin olduğunu söylerken, "Son Anayasa değişikliğiyle gelen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi neredeyse Tayyip Erdoğan'ın şahsıyla özdeşleşti" dedi.

Barlas, yazısında "Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda aldığı pozisyonla güçlü ve kararlı bir yönetime sahip olmanın faydalarını fazlasıyla gördü. Ortada henüz bir ateşkes yok ama Tayyip Erdoğan her gün savaşın, hatta dünyanın kaderini değiştirecek önemli görüşmeler yapıyor ve temaslarda bulunuyor" ifadesini kullandı.

Barlas, "Dünyanın içinden geçtiği bu belalı süreçte Erdoğan'ın rolü daha ağırlıklı olacak. Milliyetçi Hareket Partisi ile benimsedikleri ortak tavırlar, Türkiye'de siyasetin ana çizgisini belirleyecek" dedi.