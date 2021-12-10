Mehmet Barlas: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her şeyini düşünürken rakibinin sadece cinsellik içeren hareket ve sözlerini nereye koyacağız?

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki bütçe konuşması sırasında yaptığı el hareketini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sabır dilemekten başka çaremiz yok. Çünkü Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin yarınını, bugününü ve her şeyini düşünürken rakibinin sadece cinsellik içeren hareket ve sözlerini nereye koyacağız?" dedi.

Barlas, "Umarım aklı başındaki CHP'liler, genel başkanlarını taklide yeltenip başka saçma hareketler yapmazlar. Yeni kuşaktan bazıları, Kemal Kılıçdaroğlu'nu beğeniyor olabilir. Çünkü yeni kuşağın bir bölümünde utanma duygusu yok. Sadece öfkelenirler, sadece sinirlenirler, sadece hakaret ederler. Bu bakımdan Kılıçdaroğlu, bu kuşağın bir bölümüne kötü örnek olacak davranışların temsilcisidir" ifadelerini kullandı.

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