Mehmet Barlas: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Doları'nı dize getirmesi ertesinde sıra stokçulara geldi

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhuriyet döneminde çıkartılan Milli Koruma Kanunu'na işaret ederek, "Bu yasayı çiğneyenlere hapis cezaları verildi. Bazı varlıklı aileler ise ailenin içinden birini seçip onu hapse gönderirdi. Son dönemlerde bu geçmişi unutmaya başlamıştık. Ama virüs salgını, ekonominin bütün dengelerini bozunca ihtikârcılık da, stokçuluk da başvurulur bir yöntem haline geldi.

Döviz yükselirken acımasız bir şekilde artan market etiketleri, döviz hızla düşerken nedense inişe geçişte çok yavaş hareket ediyor. Dahası, ellerindeki stokları bahane eden market yöneticileri de fahiş fiyatla mücadele konusunda oldukça isteksiz görünüyor" diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın doları dize getirdiğini iddia eden Barlas, "Vatandaş olarak çarşıyı, pazarı gezdiğimiz zaman anormal uyumsuzluklar hemen göze çarpıyor.

Yani et fiyatından başlayıp süte kadar uzanan ürün yelpazesinde vatandaşa yönelmiş kazıklar dayanılır gibi değil.

Peki bu fahiş fiyatlarla nasıl mücadele edilecek? Sanırım Türkiye'yi yeni bir Milli Koruma Kanunu bekliyor. Ve buna da pek az kimse itiraz edecek" ifadelerini kullandı.

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