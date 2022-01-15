Mehmet Barlas: Bulunan doğalgaz kaynaklarının Avrupa'nın bile ihtiyacını karşılayabileceği söyleniyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı ziyaretin Türkiye'ye döviz açısından ufuklar açacağını belirterek, "BAE Emiri'nin bundan evvelki ziyaretinde 16 milyar dolar yatırım programıyla gelmesi, şubattaki ziyareti hayal ufkundaki rakamlara bağlıyor. Bilmiyorum bu gerçek olur mu?

Aynı beklentilerin Suudi Arabistan için de söz konusu olduğu biliniyor. Bu ülkelerle ilişkiler bozulduğu zaman akla gelmeyen kötülükler de devreye giriyor. Mesela, bir kanun kaçağının Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındıktan sonra Türkiye'nin gündemine manevi el bombaları atması, hepimizi şaşırtmıştı.

Aynı şekilde Kaşıkçı cinayetinden sonra Suudi Arabistan veliahtının Türkiye'yi karşısına alan politikalar izlemesi de dikkatleri çekmişti" diye yazdı.

Benzine, doğalgaza ve sigaraya yapılan zamlara vurgu yapan Barlas, "Bu kısırdöngüden acaba ne zaman çıkacağız? Bulunan doğalgaz kaynaklarının Avrupa'nın bile ihtiyacını karşılayabileceği söyleniyor.

Bu enerji kaynakları henüz son kullanıcıya ulaştırılamadı. Bu yüzden geçici de olsa yeni zamları konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

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