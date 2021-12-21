Mehmet Barlas: Bugün yaşananlar çok önemli değildir

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin yaşadığı kambiyo krizinin ilk kez olmuş gibi bazılarını telaşlandırdığını belirterek, "Eğer bütünü görebilseler başımızdan geçenlerin çapını daha iyi anlarlar ve bu durumdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galip çıkacağını da bilirlerdi" diye yazdı.

Bugün yaşananların çok önemli olmadığını savunan Barlas "Çünkü Türkiye, üzerine kurulan bütün komploları aşmayı başarmıştır.

Türkiye'nin çok bilinçli bir seçmeni var. Yani iki tane kıytırık muhalif politikacı, FETÖ'yle, CIA'yla veya PKK'yla komplo kurup Türk demokrasisini tehdit edemez" ifadelerini kullandı.

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