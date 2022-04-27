Mehmet Barlas: Bir söylentiye göre Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki üçüncü boğaz köprüsüne gelecek ve para vermemek için karşıya yüzerek geçecekmiş

Sabah Başyazarı Mehmet Barlas, "CHP Genel Merkezi'nin bütün projelerinin oluşturulduğu 14. kattan gelen yeni haberler var. Kılıçdaroğlu, elektrik kesintisi üzerinde siyaset yapmanın geleceği olmadığına karar vermiş ve yeni yöntemler aramaya başlamış. Bir söylentiye göre Kılıçdaroğlu, masadaki arkadaşlarıyla İstanbul'daki üçüncü boğaz köprüsüne gelecek ve para vermemek için karşıya yüzerek geçecekmiş. Bir başka söylentiye göre de eğer nefesini tutmayı başarırsa Yenikapı'dan Üsküdar'a deniz altından gitmeye çalışacakmış" dedi.

Barlas, yazısında "Şaka bir yana, muhalefetin siyaset üretememesi, sürekli gündemi ve Türkiye'yi sabote etme çabası iyice tatsız bir hâl almaya başladı" yorumunu yaptı.