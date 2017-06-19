T24 LogoT24 Logo
Medya

Mehmet Barlas: Belkemiğimdeki iki omurga çıkartıldı

"Çok zor bir süreçti benim için"

19 Haziran 2017 23:32

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, iki tane büyük ameliyat geçirdiğini söyledi. Barlas, bel fıtığı ameliyatından sonra belkemiğindeki iki omurganın çıkarılması için bir ameliyat daha yapıldığını söylerken “Çok zor bir süreçti benim için” dedi.

Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan’a konuşan Barlas’ın açıklamalarından sağlık durumuyla ilgili olan kısım şöyle:

-Mehmet Bey, okurlar merak ediyor. Sağlığınız nasıl?

Geçmiş iki yılda önemli problemler geçirdim. İki büyük ameliyat geçirdim. Arkasından birtakım önemli tedavilere maruz kaldım. Sol bacağım zayıfladı, bir dönem yürüme zorluğu çektim. Çok şükür atlatıyorum.

Rahatsızlığınız neydi?

Bel fıtığı ameliyatı oldum. Ameliyattan sonra ameliyathane virüsünün vücuduma girdiğini öğrendim. Bütün belkemiğim iltihaplanmış. Bir ameliyat daha oldum. Belkemiğimdeki iki omurga çıkartıldı. Yeniden yapıldı. Çok zor bir süreçti benim için.

Şu an nasılsınız? Şu an çok iyiyim. Bu ay sonu Bodrum'a gidip denize gireceğim. İnşaallah iki ay Bodrum'da kalmayı planlıyorum.

Bu süreç yaşamınızı biraz sınırladı. Gününüz nasıl geçiyor?

Birincisi okuyarak geçiyor. İkincisi televizyon programlarının çekimlerine yeniden başladım. Her gün gazetede yazı yazıyorum. Televizyon her açıdan sınırsız imkan veriyor. Haber programlarını izliyorum, iyi bir film izleyicisiyim.

Söyleşinin tamamını okumak için tıklayınız

 

ETİKETLER

mehmet barlasomurga

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24