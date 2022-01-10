Mehmet Barlas: AK Parti ile MHP'nin başaramadıklarını CHP'nin başarabileceğini düşünebiliyor musunuz?

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, halkın "ucuzluk, refah ve sağlık" beklediğini söylerken, "AK Parti ile MHP'nin şu anda başaramadıklarını Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Kılıçdaroğlu'nun başarabileceğini düşünebiliyor musunuz? PKK'lı kadroların sızdığı, FETÖ'cü kitlelerin yol gösterdiği bir siyasi akım hem hastalıklarla boğuşacak, hem ulusal ekonomiyi güçlendirecek, hem de Türkiye'ye dönük terörist girişimleri etkisiz kılacak. Bu masalı kime anlatırsanız anlatın buna sadece cadı masalı derler" dedi.

AKP'nin "bir daha sakin olması gerektiğini" savunan Barlas, şöyle devam etti:

"Bence AK Parti'nin biraz daha sakin olması lazım. Her türlü saçmalığa aynı sertlikte cevap vermek onlarla aynı düzeye getiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu ağzından çıkan sözlerin pek azını kulağıyla duyan bir kişi. Onun her lafına bir cevap üretmek sadece abesle iştigaldir. Türkiye'nin bundan sonra yapması gereken soğukkanlı bir ekonomi politikası izlemektir. Yani maaşlara yapılan artışlarla vatandaşın ekonomisi arasındaki açık da gidermeli. Bu açığın adı da enflasyon değil mi? Yani ekonomiden anlayanlar seslerini yükseltmeli ve anlamayanlar da susmalıdır. Kısacası Türkiye'nin akla ihtiyacı var."

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