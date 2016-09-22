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Mehmet Baransu’ya 31 yıl hapis istemi!

Baransu’nun Gülen’i bitirme kararı 2004’te MGK’da alındı’ haberine ilişkin yargılanıyordu

22 Eylül 2016 20:45

Mehmet Baransu’nun, 28 Kasım 2013 tarihli Taraf gazetesinde yayınlanan, ‘Gülen’i bitirme kararı 2004’te MGK’da alındı’ haberine ilişkin yargılandığı davada 31 yıla kadar hapsi istendi.

Sol’da yer alan habere göre, Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Mehmet Baransu ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği 1. Hukuk Müşavirliği avukatları katıldı.

Duruşmada savcı mütalaasını verdi. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, yapılmış olan yargılama sonucunda dosyada toplanmış olan mevcut deliller çerçevesinde, sanıklar Mehmet Baransu ve Murat Şevki Çoban’ın, suç kasıtları göz önüne alındığında, “Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme”, “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme” ve “MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme” suçlarından dolayı toplam 16 yıldan 31 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların son savunmalarını yapmaları için duruşmayı erteledi.

 

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