'Mehmet Baransu’nun peşine MİT ajanları takıldı!'

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Uludere Alt Komisyonu'nun hazırladığı rapora şerh koyan CHP’li Levent Gök’ün 62 sayfalık muhalefet şerh raporunda, “Süreç içerisinde gazeteciler Emre Uslu, Mehmet Baransu ve Ali Akel’in başına gelenler bu konudaki psikolojik baskının ne denli büyük olduğunu göstermesi açısından önemlidir” ifadesi yer aldı.

TBMM Uludere Alt Komisyonu Üyesi, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 62 sayfalık muhalefet şerhinde haber ve değerlendirmeleri yüzünden iktidar baskısına uğrayan gazetecilere yer verdi. “Siyasi iktidar başından beri Uludere ile ilgili haberlerden rahatsız olmuştur” diyen Gök,“Süreç içerisinde gazeteciler Emre Uslu, Mehmet Baransu ve Ali Akel’in başına gelenler bu konudaki psikolojik baskının ne denli büyük olduğunu göstermesi açısından önemlidir” dedi. Gök’ün muhalefet şerhinde “Uludere ile ilgili değerlendirme yapan gazetecilere baskı” başlıklı bölüm şöyle:

‘Dezanformasyon gayretini giriyorlar’

Siyasi iktidar başından beri Uludere ile ilgili haberlerden rahatsız olmuştur. Bu konuda değerlendirmede bulunan köşe yazarları Başbakan tarafından tepkiyle karşılanmış, hatta komisyon üyesi olarak şahsımız dahi Başbakanın yaptığı değerlendirmelere konu olmuştur.

Başbakanın değerlendirmelerine yer verdiğimiz 9. Maddede belirtildiği üzere 28 Şubat 2012 tarihinde AKP Grubunda yaptığı konuşmada: "Önüne gelen komisyon adına konuşamaz, ama baktık ki, birileri bir şey netleşmeden hemen açıklama yapmaya, bir dezenformasyona gitme gayretine giriyorlar” diyerek şahsımızla ilgili değerlendirmede bulunmuştur.

Başbakan daha olayın hemen sonrası 30 Aralık 2011 tarihinde yaptığı ilk açıklamada, “Burada bilir bilmez yazan maalesef bazı köşe yazarları sıfatıyla cambazlar da var” demiştir.

'Baransu’nun peşine MİT ajanları takıldı'

Süreç içerisinde gazeteciler Emre Uslu, Mehmet Baransu ve Ali Akel’in başına gelenler bu konudaki psikolojik baskının ne denli büyük olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Emre Uslu’nun kimi şahsi bilgilerine yasal olmayan yollardan ulaşılarak servis edilmeye çalışılmış, Mehmet Baransu’nun ise peşine MİT ajanları takılmıştır. Bu ajanlar Mehmet Baransu’nun şikâyeti ile yakalanıp deşifre olmuştur. Ancak, yakalanan iki MİT mensubu hakkında Başbakanlık soruşturma izni vermemiştir.

'Ali Akel, gazetesinden uzaklaştırıldı'

Ali Akel ise Uludere ile ilgili yazdığı bir yazı nedeniyle çalıştığı gazeteden uzaklaştırılmıştır.

Başbakan 25 Mayıs 2012 tarihinde Kazakistan dönüşü Atatürk Hava Limanında yaptığı açıklamada medyanın Uludere konusundaki yayınlarını eleştirmiş ve buna bir son vermek gerektiğini belirtmiştir.

Başbakan ayrıca Uludere konusunun daha fazla gündemde kalmasının partiye ve hükümete zarar verdiğini belirterek “bu konuyu kapatalım, konu artık geride kaldı” değerlendirmesini de kurmaylarıyla yaptığı toplantıda ifade etmiştir.

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere kimi gerçeklerin değerlendirilmesi iktidar üzerinde sıkıntı yaratmış olup, iktidar Uludere olayının konuşulmasını, yazılmasını engelleme gayretleri içerisinde olmuştur.

