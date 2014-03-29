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Mehmet Baransu'dan gözaltı iddiasına 'selfie'li yanıt

Taraf yazarı Mehmet Baransu'nun gece yarısı gerçekleşen operasyonla gözaltına alındığı iddia edildi. Baransu 'selfie'li pozuyla konuya açıklık getirdi

29 Mart 2014 13:14

Taraf gazetesi yazarı Önder Aytaç'ın gözaltına alınmasının ardından bir başka Taraf yazarı Mehmet Baransu'nun da gözaltına alındığı iddiası ortaya atıldı. Baransu iddiaya Twitter'dan yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndaki Suriye toplantısına ilişkin ses kayıtlarının sızdırılmasına ilişkin Taraf yazarı Önder Aytaç'ın gözaltına alınmasının ardından Mehmet Baransu'nun da gözaltına alındığı iddiasını bir gazetenin internet sitesinde yayınlandı.  Ancak Baransu, Twitter'dan havaalanında çektiği selfie'sini paylaşıp altına da, ''Anamı, babamı oy kullanmaları için yolcu ediyorum'' diye yazdı.

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