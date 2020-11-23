Mehmet Baransu'ya 17 yıl hapis cezası verildi

Kapanan Taraf Gazetesi muhabiri Mehmet Baransu, 28 Kasım 2013 tarihli gazete sayısında "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haberi nedeniyle 4 ayrı suçtan toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Taraf Gazetesi'nin yazarı Mehmet Baransu ve yazı işleri Müdürü Murat Şevki Çoban'ın yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Baransu, cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılırken, tutuksuz yargılanan sanık Murat Şevki Çoban duruşmaya katılmadı.

Duruşma sonucu çıkan kararda Mehmet Baransu'yu, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri temin etme", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak", "MİT'in görev ve faaliyetine ilişkin bilgileri ve belgeleri temin etmek suretiyle MİT Kanunu'na muhalefet" ve "MİT'in görev ve faaliyetine ilişkin bilgi ve belgeleri yayımlanması veya açıklanması" suçlarından suçlu bularak toplam 17 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, haberin yayınlandığı tarihte Taraf Gazetesi'nin sorumlu yazıişleri müdürlüğünü yapan Murat Şevki Çoban'ın tüm suçlardan beraatine karar verdi.

Mehmet Baransu kimdir?

Mehmet Baransu, gazeteci. Balyoz davasında; Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alacak şekilde belgeler ürettiği ve delilleri manipüle ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştır. ''Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'' davasında yargılanan Baransu; 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu da dahil olmak üzere 3 ayrı suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.