Mehmet Baransu: Sabah, MİT’in yayın organı

Taraf'ın yayınladığı belgelerin sahte olduğunu iddia eden Sabah'a Mehmet Baransu'dan yanıt geldi. Sabah için "MİT'in yayın organı" diyen Baransu belgelerin doğru olduğunu savundu.

Sabah gazetesinin Taraf'ın yayınladığı ve cemaatlerin fişlenmesine yönelik MİT belgelerinin sahte olduğu iddiasına Mehmet Baransu'dan sert bir yanıt geldi. AKP sözcüsü Hüseyin Çelik'in belgelerin doğru olduğunu kabul ederek kaynağın MİT olduğunu açıkladığını hatırlatan Baransu, Sabah'ın MİT'in yayın organı haline geldiğini yazdı. Hükümete seslenen Baransu "Daha inandırıcı yalanlar yazdırın" derken Taraf'ta yayınlanan haberin arkasında olduğunu yazdı.

Baransu'nun Taraf gazetesinde yayımlanan “Daha inandırıcı yalanlar yazdırın” başlıklı yazısı şöyle:

Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) 2004 tarihli kararları ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 2013’e kadar yaptığı fişlemelerle ilgili haberlerimiz nedeniyle hukuken ve siyaseten zor durumda kalan birileri bugünlerde durumdan vazife çıkarmışa benziyor.

“Durumdan vazife çıkarmak” dedim, çünkü Sabah gazetesinin biraz da utanarak, sıkılarak dün manşetinin altında gizlemeye çalıştığı “yalan haber” tam da böyle bir durumu özetliyor.

Taraf, MİT’in 2012-2013 yıllarına ait fişleme belgelerini yayımladığında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, kameralar karşısında bu belgeleri doğrulamış ancak fişlemelerin hiçbir kurumla paylaşılmadığını idida etmişti. Çelik, Hakan Fidan dahil görüştüğü üst düzey MİT yetkililerinin de bu belgeleri kabul ettiğini ancak “eski geleneğin kurum içinde maalesef devam ettiğini” aynı basın toplantısında söyledi.

Yayımlanmış ve eski

Ortada bu kadar itiraf varken, Sabah, 28 Şubat alışkanlığını hatırlayıp dün “durumdan vazife çıkardı.” MİT’in Basın ve Halkla İlişkiler görevini gönüllü olarak yürüten gazeteye ve elemanına yazdırılan haberin başlığı “Taraf ’ın yayımladığı MİT belgeleri sahte” idi. Habere bir de “yeni” diye bir belge eklemişlerdi. Üstelik, “orijinal” belge diye bir de üst başlık atmışlardı. Bu “orijinal” dedikleri belgenin yanına da Taraf ’ın önceki gün yayımladığı fişleme belgelerini koyup, şöyle yazmışlar: “MİT’in orijinal belgeleriyle, Taraf ’ın belgeleri arasında büyük farklılıklar görülüyor. Belgelerde tahrifat yapılmış.”

Gazete, “orijinal” adı altında habere eklediği belgeyle, Taraf ’ın yayımladığı belgeler arasındaki farkı okura gösterip, dokümanlarda tahrifat yapıldığı izlenimi vermeye çalışmış. Peki bu iddia ne kadar doğru? Daha doğrusu “yeni, orijinal” diye sunulan belge ne kadar orijinal? Ya da bu belgeyle Taraf ’ın yayımladığı fişleme belgeleri aynı mı? Gazetenin okularına “yeni” diye sunduğu belge aylar önce Taraf ’ta iki kez, Radikal gazetesinde ve birçok internet sitesinde yayınlanan eski bir belge. Kamuoyu, “alicengiz oyunuyla” yeni diye sunulan bu belgeyi MİT’in peşime adam takmasıyla ilgili haberlerden hatırlıyor. Kısacası “yeni” denen belge, beni takip eden MİT’çilerin yargılanması için izin vermesi talebiyle Başbakan Erdoğan’a iletilen, soruşturma dosyasındaki belgeden başkası değil. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, iki yıl önce yakalattığım iki MİT’çiyi yargılamak için Başbakanlık’tan izin istemişti. Başbakanlık da MİT Müsteşarı Hakan Fidan’dan konuyla ilgili bilgi talep etmişti. Hakan Fidan imzalı MİT belgesinde ise Başbakan’dan beni takip eden MİT’çilerin yargılanması için izin vermemesi talep edilmişti. Başbakan da 7 Mayıs 2013 tarihinde o kişilerin yargılanmasına izin vermediğini bildirmişti. İşte Sabah’ın dün yayımladığı belge bu. Belgeye dikkatli bakıldığında Başbakan Erdoğan’ın imzası, tarih, “Soruşturma izni verilmemiştir” ibaresi, MİT Müsteşarı “Dr. Hakan Fidan” ibareleri açıkça görünüyor. Yani aylar önce Taraf ’ın, Radikal ’in kamuoyuna yansıttığı, birçok internet sitesinde bulunan belgeyi Sabah, “yeni” diye okurlarına sunmuş.

Sabah MİT’in yayın organı haline geldi

MİT’in yayın organı hâline gelen Sabah, işte bu dokümanı fişleme belgelerinin yanına koyarak, “orijinal” belgenin bu olduğunu, Taraf’ın ise bunu tahrip edip değiştirdiğini kanıtlamaya çalışarak manipülasyon yapmış.

Taraf ’ın yayımladığı belgelerle, Sabah’ın yayımladığı belge birbirinden tamamen farklı iki ayrı konuya dair. 28 Şubat’ta kendi yazarları Mehmet Ali Birand ve Cengiz Çandar’ı, Andıç belgesine ekleyenlerin sözcülüğünü yapan gazete, iki farklı belgeyle yine bir “operasyona” imza atmaya çalışmış. Sabah, yalanları ortaya çıkmasın diye “yeni, orijinal” dediği belgenin bir bölümünü yayımlamış. Biz de onlara bir iyilik yapıp, daha önce Taraf ’ta yayımladığımız o takibe izin verilmeyen belgenin son sayfasının tamamını yayımlıyoruz.

Belgelerle maniplasyon yapan gazete

Belgelerle ilgili manipülasyon yapan gazete, bunun ortaya çıkma ihtimaline karşı da başka yalanlara başvurmuş. Örneğin MİT’in mahkemelere değişik konularda gönderdiği resmî yazılarla, fişleme belgelerindeki imza, bölüm tekniklerinin aynı olmadığını, bunun da fişleme belgelerinin sahteliğini kanıtladığını iddia etmiş.