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Mehmet Şimşek: Ben de Batı'daki gibi işime bisikletle gitmek istiyorum, ama...

'Araç saltanatı edebiyatı’ yapıldığı için, ben bu harcamaların bütçe içerisinde ne kadar önemsiz olduğunu vurgulamak amacıyla ‘çerez’ kelimesini kullandım

02 Haziran 2015 14:30

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı makam araçlarına çerez benzetmesi üzerine muhalefetin bazı konularda algı operasyonu yaptığını söyledi. Şimşek, "Araç saltanatı edebiyatı’ yapıldığı için, ben bu harcamaların bütçe içerisinde ne kadar önemsiz olduğunu vurgulamak amacıyla ‘çerez’ kelimesini kullandım. Bu, benim israfa karşı durumumu ifade etmiyor” şeklinde konuştu. Kendisinin de işine, batıda olduğu gibi bisikletle gitmek istediğini söyleyen Şimşek, "Bu ülkede PKK terör örgütü, DHKP-C var, bölgede IŞİD gibi cani bir terör örgütü var" ifadelerini kullandı. 

Habertürk televizyonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, “Devletin bütün araçlarının sayısı, kiralıklar dahil 115 bin 511. Bunun 96 bin 501’i demirbaş, geriye kalanı da kiralık. Bu araçların hangilerinin makam aracı olduğu da çok nettir. Devletin bütün yüksek erkanına tahsis edilen araç sayısı, kiralık ve demirbaş dahil toplam 471 adet. 115 bin 511 aracın, 471’i makam aracı. Bu makam araçlarının bütçe içindeki payı yüz binde 7, bütün masrafları dahil. Ben bu rakamları vakıf olduğum için, bu harcamaların bütçe içerisinde ne kadar önemsiz olduğunu vurgulamak amacıyla ‘çerez’ kelimesini kullandım" dedi. 

 

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