Mehmet Ayvalıtaş davası ertelendi

Gezi Parkı protestoları sırasında Ümraniye’deki eylem sırasında bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş’ın ölümüyle ilgili davanın 15. duruşması görüldü. Dava 22 Şubat’a ertelendi.

Kartal Anadolu Adliyesi’nde görülen duruşmada, Ayvalıtaş’ın avukatları dosyadaki delillere dikkat çekti. Sanıkların suçlu olduğunu savunan avukatlar tutuklama talebini yineledi.

Adli Tıp raporu geldikten sonra karar vereceğini söyleyen mahkeme heyeti, duruşmayı 22 Şubat tarihine erteledi.

Mehmet Ayvalıtaş’ın Gezi Parkı protestoları sırasında İstanbul Ümraniye’de iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın bilirkişi raporunda Ayvalıtaş’ın ‘kendi ölümünde asli ve tam kusurlu olduğu’ tespiti yer alırken, iki sanığın trafik kazasında ‘kusursuz’ oldukları yer aldı.