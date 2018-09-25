Mehmet Aurelio hoca olarak Türkiye'ye döndü

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Çorum Belediyespor'da Fahrettin Sayhan ile yolların ayrılmasının ardınan, teknik direktörlük görevine Mehmet Aurelio getirildi.

Kulüp tesislerinde başkan Fatih Özcan'ın da katılımıyla düzenlenen törende, Mehmet Aurelio ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalandı.

Aurelio, imza töreninde yaptığı açıklamada iddiasını ortaya koyarak, "Çorum Belediyespor gibi çok güzel bir kulübe geldim. İnşallah Çorum Belediyespor için her şeyi yapacağız ve takımı şampiyonluğa taşıyacağız" dedi.

Özcan: Sezon öncesinde de takibimizdeydi

Çorum Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Özcan, radikal bir karar alıp, cesur bir adım atarak, takımın başına Mehmet Aurelio'yu getirdiklerini söyledi.

Tecrübeli antrenörlerle görüştüklerini ancak Aurelio'da karar kıldıklarını anlatan Özcan, şunları kaydetti:

"Mehmet Aurelio hocamız sezon öncesinde de takibimizdeydi. Fahrettin hocamızla yollarımızı ayırdıktan sonra kendisi ile görüştük. İspanya'da bir projenin başındaydı ama sağ olsun, bizleri kırmadı. Fenerbahçe ile şampiyonluklar yaşamış, milli takım formasını şerefle giymiş, Guus Hiddink, Christoph Daum ve Samet Aybaba gibi isimlerle çalışmış, Alex'in takımında oynamış bir isim. Zaten Brezilyalı, futbol bilgisini tartışmaya gerek yok. Kendisini Türk vatandaşı yaptık, inşallah buradaki başarılarıyla da 'Çorumlu Mehmet' yapacağız. Çorum Belediyespor'un bundan sonra teknik patronu Mehmet Aurelio'dur"

Aurelio ilk antrenmanına çıktı

Mehmet Aurelio, imza töreninin ardından kulüp tesislerinde takımla birlikle ilk antrenmanına çıktı.

İdmanın başında oyuncularla tek tek tokalaşıp, sohbet eden Aurelio, daha sonra futbolcular ve yöneticilerle saha içinde bir görüşme gerçekleştirdi.

Aurelio, kırmızı-siyahlı ekiple ilk maçına, 5. haftada 30 Eylül Pazar günü Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı'nda oynanacak Turgutluspor müsabakasında çıkacak.

Mehmet Aurelio kimdir?

İlk olarak 2001-2002 sezonunda Trabzonspor'a transfer olarak Türk futbolunda boy gösteren Brezilyalı Marco Aurelio, 2006 yılında Türk vatandaşlığına geçip Mehmet adını aldı ve A Milli Takım için de mücadele etti. Bordo-mavili ekibin ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynayan Aurelio, 2015-2016 sezonunda ise TFF 1. Lig'de Göztepe'nin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.