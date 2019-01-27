Mehmet Aslantuğ: Toplum yorgun ve ümitsiz

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, Türkiye toplumunu yorgun ve ümitsiz olarak niteledi. Aslantuğ, “vahşi kapitalizmin ipotek altına almadığı değer, ilişki bırakmadığını” ifade etti.

Hürriyet’ten Hakan Gence’ye konuşan Aslantuğ’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İçinde yaşadığımız ülkeye dair ne söylersiniz?

Muhalif biriyim. Sadece yanlışların muhalifiyim. Dolayısıyla muhalif partili değilim, muhalifim! Partizanlık üzerinden muhalefet benim işim değil. Herhangi bir partiye tutunan iktidar arayışıyla doğrudan ya da dolaylı beklentim yoktur! Bu ülkenin vatandaşı olan herhangi bir siyasal ya da ideolojik blokun, diğer bloku dökeceği bir denizi de yok! Olmayacak da! Denize dökülmesi gerekenleri birlikte döktük. Hatırlatacağımız, çözeceğimiz, hesap göreceğimiz ne varsa zemini hukuktur, seçimdir, sandıktır. Yani demokrasidir.

Ülkedeki kültürel ve sanatsal üretime bakışınız ne?

Epeyce irtifa kaybetti ama sağlam bir toparlanmaya da aday bir neslin ayak seslerini duyabiliriz yavaş yavaş.

Toplumun ruh halini nasıl yorumluyorsunuz?

Yorgun ve ümitsiz. Kabaca vahşi kapitalizmin cilveleri bunlar.

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