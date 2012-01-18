Mehmet Altan'ın Star gazetesiyle yolları ayrıldı

T24 - Star gazetesi köşe yazarı Mehmet Altan'ın gazeteyle yolları ayrıldı. Ayrılma gerekçesinin Altan'ın PKK'ya yakınlığı ile bilinen ANF'ye verdiği söyleşi olduğu iddia edildi.





Mehmet altan Star Gazetesi ile yollarını ayırdı. Bugün Mehmet Altan'ın yazı günüydü. Ancak bugünkü yazsının basılmamasının ardından gazete ile yolları ayrıldı. ANF'ye verdiği röportajda "Askeri vesayet kalktı yerine sivil vesayet geliyor" yönündeki eleştirileri nedeniyle Altan'ın yazılarının azaltıldığı iddia ediliyor.



CNNTürk ekranlarında yayınlanan Medya Mahallesi'nde ayrılığı ilk kez duyuran Ayşenur Arslan, ayrılıkla ilgili Altan'la olan görüşmelerini anlattı:



'Durup duruken bu ayrılık olmuyor. Başyazarken yazıları 7'den 5'e indiriliyor. Gazeteden ayrılırken de yönetim Altan'dan köşesinde yayınlanmak üzere, 'Ben Star'da çok mutluydum, herhangi bir baskı yapılmadı' notunun konulmasını isteyince Altan rest çekmiş. Tartışma sonrası Altan'ın yazısının basılmaması yönünde bir karar verilince ipler tamamen kopmuş.'





