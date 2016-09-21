Mehmet Altan kimdir?

Liberal düşüncenin en önemli temsilcilerinden Mehmet Altan, Türkiye’de İkinci Cumhuriyet kavramıyla tanındı. Mehmet Altan, akademisyenliği ve köşe yazarlığını 30 yıl boyunca birlikte yürüttü.

Mehmet Altan, 11 Ocak 1953 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Tam adı Mehmet Hasan Altan’dır. Annesi Kerime Hanım, babası ise yazar Çetin Altan’dır. Gazeteci yazar Ahmet Altan ise abisidir. Babasının tedrisinden geçti. Genç yaşta Marksizm ile tanıştı. İlköğretim bittikten sonra İstanbul’da yatılı olarak okuduğu Saint Joseph Fransız Lisesi'nden son sınıfta ayrılıp geçtiği Bakırköy Lisesi'nden mezun oldu. Mehmet Altan, liseyi bitirmeden 1971 yılında evlendi. 1979 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu.

Üniversitede okurken bir yandan da Tam Sigorta şirketinde çalıştı. 1979 yılında kazstü ve doktora eğitimi için Fransa'ya giderek doktora çalışmalarına başladı. Paris I. Pantheon Sorbonne Üniversitesi'nde, Türkiye-İMF ilişkileri konusundaki çalışmasıyla 1980 yılında uzman, Türkiye'nin ABD ve SSCB ile ilişkilerini inceleyen teziyle de iktisat doktoru oldu.

Fransa’da Üniversitede doktora eğitimi sırasında İstanbul’daki abisi Ahmet Altan, Hürriyet Gazetesi dış haberler şefiydi, ona Fransa'dan Hürriyet'e yazılar göndermeye başladı. Daha sonra Cumhuriyet Gazetesi'nin Paris muhabiri olarak da görev yaptı. 1984 yılında Türkiye’ye döndükten Cumhuriyet Gazetesine kabul edilmedi ve sonra Güneş gazetesinde çalışmaya başladı aynı zamanda Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’de planlama uzmanı olarak bir buçuk yıl çalıştı.

Güneş gazetesinden sonra Söz ve uzun bir süre Sabah gazetesinde çalıştı. Star gazetesinin başyazarı oldu. Ancak Star’daki yazı hayatı bir süre önce sona erdi.

1986 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak girdi. 1987 yılında doçent, 1993 yılında profesör oldu.

Mehmet Altan, yazdığı birçok kitabın dışında aynı zamanda İkinci cumhuriyetçiliğin fikir babasıdır.

1987 yılından 2006 yılı Kasım ayına kadar Sabah Gazetesi’nde, o tarihten 2012 Ocak ayına kadar Star Gazetesinde başyazar olarak köşe yazılarını yazdı. Infomag, aylık dergi ve Businessweek, haftalık dergi’de sürekli yazıları çıkmaktadır.

Mehmet Altan, İstanbul Üniversitesi İktisat Politikaları Ana Bilim Dalında akademisyen olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Altan, 1971 yılında Ümit Adli ile evlendi. Ömer adında bir oğlu vardır.

Kitapları :

1985 - Kanatlı Karınca

1986 - Süperler ve Türkiye

1989 - Marks'tan Sevgilerle

1990 - Darbelerin Ekonomisi

1992 - Matadorun Ölümü

2001 - Darbelerin Ekonomisi, İyi Adam Yayınları

2001 - Köylüler Ne Zaman Manşet Olur

2008 - İkinci Cumhuriyet'in Yol Hikayesi

2008 - Hrant Dink Cinayeti, Profil

2008 - Milliyetçilik Ve Çeteler

2010 - Kent Dindarlığı

2012 - Cami Kışla Parantezinde Türkiye

2013 - Uluslararası Ekonomi Politik, Anadolu Üniversitesi

2014 - Beraber Yürüttük Biz Bu Yollarda

2014 - Paralel Paranoya

2014 - Uzun adamın En Uzun Günü: 17 Aralık