Mehmet Altan'dan AYM ve AİHM kararını uygulamayan hâkimlere dava

Akademisyen ve yazar Mehmet Altan’ın, hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulamayan hâkimlere açtığı tazminat davasının ilk duruşması, 13 Ekim 2021 tarihinde Yargıtay 4. Hukuk Dairesinde görüldü.

Cansu Pişkin'in haberine göre, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek,” “terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla 22 Eylül 2016’da tutuklanan Altan’ın bireysel başvurusunu değerlendiren AYM 11 Ocak 2018’de, AİHM ise 20 Mart 2018’de ihlâl ve tahliye kararlarını açıklamıştı. O dönem “Altanlar davasını” görmekte olan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin, “derhal tahliye edin” kararını yok hükmünde sayarak Altan’ın tahliye talebini reddetmişti. Altan’ın avukatlarının itirazı üzerine karar İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine taşınmış ancak bu mahkeme de AYM kararını uygulamamıştı.

AYM ve AİHM kararlarına rağmen 5 buçuk ay daha tutuklu kalan Mehmet Altan’ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu, dönemin İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kemal Selçuk Yalçın ve üye hakim Mehmet Akif Ayaz ile dönemin İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Orkun Dağ ve üye hâkim Seval Alaçam’a tazminat davası açmıştı.

Davalı taraf olan Hazine ve Maliye Bakanlığı, sebebiyet veren kişi olarak yargılamayı yapan hâkim Orkun Dağ’ı ihbar etti. Dava, kararları uygulamamasına ve hakkındaki şikâyetlere rağmen Dağ’ın Yargıtay üyeliğine atanması nedeniyle Yargıtay 4. Hukuk Dairesinde açıldı.

AYM ve AİHM’nin Mehme Altan hakkında verdiği kararları mahkemeye sunan Av. Çalıkuşu, “Müvekkilim 11 Ocak’ta ihlal kararı çıkmış olmasına rağmen ihbar olunan ve diğer ihbar olunanlar bu kararı yerine getirmekte direndiler. Hatta mahkemenin bir kısım üyeleri de karşı oyda bulundu. Buna rağmen beş buçuk ay gibi bir süre AYM ve AİHM’e göre hak ihlalini sürdürdüler” diyerek davanın kabulünü talep etti.

Davanın zamanaşımından sonra açıldığını savunan Hazine ve Maliye Bakanlığı vekili ise davanın reddini istedi.

Duruşmada üye hâkim, ön incelemenin tamamlanıp dosyanın heyete verilmesine, zamanaşımı hususuna heyetçe karar verilmesine karar verdi.

Davanın bir sonraki duruşması 21 Aralık 2021 tarihinde görülecek.