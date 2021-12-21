Mehmet Altan'dan AYM ve AİHM kararını uygulamayan hâkime açtığı davada ikinci duruşma | Kesinleşmiş ilam örneğinin istenmesine karar verildi

Akademisyen ve yazar Mehmet Altan’ın, hakkındaki Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayan dönemin İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimine açtığı tazminat davasının ikinci duruşması bugün Yargıtay 4. Hukuk Dairesinde görüldü.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Mehmet Altan yönünden kesinleşmiş ve kesinleşme şerhi taşıyan ilam örneğinin mahkemeden istenmesine karar veren Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, bir sonraki duruşmanın 25 Ocak 2022 tarihinde görülmesini kararlaştırdı.