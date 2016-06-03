Starmetre: Bugün seçim yapılsa AKP yüzde 45,98, HDP 14,24 oranında oy alır

Özgür Düşünce gazetesi yazarı Mehmet Altan, starmetre.com adlı internet sitesinden rica ederek yaptırdığı bir analizde, HDP'nin Türkiye'de büyüyen üçüncü parti olduğunu ve atılan tweetlere göre oy oranının 14.24 olduğunu belirtti.

Altan, analize göre diğer partilerin oy oranının şu şekilde oluştuğunu belirtti:

AKP yüzde 45,98…

CHP yüzde 24,11…

MHP yüzde 11,29.

Diğer parti ve hareketler ise yüzde 4,38.

Mehmet Altan'ın bugün (3 Haziran 2016) yayımlanan yazısı şöyle:

Amaç ne?

Baskın bir erken seçim yapmak, “Seni başkan yaptırmayacağız” diyen HDP'yi baraj altında bırakmak, Bahçeli yönetiminde AKP'nin stepneliğini yaptığı için fiilen eriyen MHP'nin de oylarını çalmak, eğer imkân var ise onu da baraj altında bırakmak…

Böylece AKP'nin tek başına anayasa yapacağı bir çoğunluğu elde etmesi ve siyasal İslamcı tek adam faşizmine yelken açmak…

7 Haziran'da AKP'nin iktidardan düşmesi sonrasında gelişen katliamların, gözyaşının, ülkenin kan revan içinde kalmasının nedeni bu plan.

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Türkiye kanıyor, insanlarımız yok ediliyor… Planın bu kısmı işliyor…

Peki, 7 Haziran sonrası şiddeti siyasal strateji haline getiren iktidar amacına ulaşabiliyor mu?

Artık ‘veri metre' var… Bu tür soruların cevabı bilimsel olarak ölçülebiliyor…

Başka bir deyişle, söz konusu teknikleri kullanan için siyaset de ölçülen bir bilime dönüşmeye başlıyor… Buna ‘veri bilimi' de diyebiliriz.

Twitter şirketinin Türkiye'de resmi çözüm ortağı olan starmetre.com web sitesi de bu ölçüm taleplerini profesyonel olarak yerine getiren ciddi adreslerden biri.

Geçen seçimler öncesinde de, Türkiye'de atılan twitler üzerinden ortaya çıkan toplumsal resmi ciddi bir yöntemle analiz ederek sonuçları isabetle tahmin etmişti.

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Starmetre.com web sitesinden böyle bir çalışma yapmalarını rica ettim…

5 Kasım 2015 – 25 Mayıs 2016 tarihleri arasında, 204 gün boyunca atılan 1 milyar 987 milyon 635 bin 854 adet Türkçe twit üzerinden, 5 milyon 813 bin 458 kişiyi kapsayan çok geniş kapsamlı bir analiz yaptılar.

Bunun teknik yöntemi ve araştırma detaylarına girmeyeceğim…

Bana ulaştırdıkları analiz raporunda hepsi var.

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Bugün seçim yapılsa, hangi parti yüzde kaç oy alır? Twitter dağılımına göre bu partilerin ‘destek oranı' ne?

Twitter dünyasındaki toplumsal tabloyu ve dağılımları bilimsel bir okumaya tabi tutunca, ortaya çıkan tabloda ne görülüyor?

Belirlenen sonuçlar açısından beni en şaşırtanı HDP'nin oyunun yüzde 14,24 çıkması.

Yapılan analizlere göre HDP, ‘Türkiye'nin büyüyen üçüncü partisi' olarak gözüküyor.

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Diğer partilerin durumu ne?

AKP yüzde 45,98…

CHP yüzde 24,11…

MHP yüzde 11,29.

Diğer parti ve hareketler ise yüzde 4,38.

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Siyasal iktidarın şiddet stratejisi ülkeyi çökertiyor… Ölüm, kan, acı ve gözyaşı artık taşınamaz hale geldi…

Ama ‘veri bilimi', siyasal İslamcı tek adam faşizmi için yapılan bu zulmün, istediği sonucu bugün itibariyle alamayacağını gösteriyor.

2016 yılı çok büyük ıstıraplar üreterek tükeniyor…

Ancak çok çarpıcı sonuçlara da gebe gibi görünüyor…

Bu yazı ilk olarak Özgür Düşünce gazetesinde yayımlanmıştır