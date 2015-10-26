Mehmet Ali Şahin: Sandıktan 7 Haziran'a benzer sonuç çıkarsa, yeniden seçim konuşulacak

1 Kasım seçimleriyle ilgili konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, "Eğer sandıktan 7 Haziran sonuçlarına benzer bir sonuç çıkarsa korkarım yeniden seçim konuşulmaya başlanacak" dedi.

DHA'nın haberine göre, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Karabük Milletvekili adayı Mehmet Ali Şahin, seçim çalışmaları kapsamında 100'üncü Yıl Mahallesi'nde partisinin İl Başkanlığı'nca düzenlenen 'AK Yürüyüş' programına katıldı. Yürüyüş sonunda partililere hitaben konuşan Şahin, AKP'nin yeniden 4'üncü kez tek başına iktidarı yakalamaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Şu anda başka bir partinin tek başına iktidarı yakalama şansının mümkün olmadığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla 1 Kasım'dan sonra yeni maceralara Türkiye 'nin, Türk ekonomisinin artık tahammülü yok. Artık milletimiz 'sandık' ve 'seçim' demiyor. Geçtiğimiz yıl 2 seçim, bu yıl da 2 seçim yapıyoruz. Eğer sandıktan 7 Haziran sonuçlarına benzer bir sonuç çıkarsa korkarım yeniden seçim konuşulmaya başlanacak. Seçim konuşuldukça Türkiye'de gelişme de, kalkınma da istendiği hızda olmaz. O bakımdan artık milletimiz 'seçim değil geçim istiyoruz' diyor. Türkiye'yi 2019'a taşıyacak, 2023'e istikrarla taşıyacak güçlü bir iktidar olsun iş başında. Kendi içinde uyumlu bir iktidar olsun istiyorsunuz. Birtakım partilerin bir araya gelerek kendi içlerinde 'geçim' sorunu yaşayacağı bir hükümetle Türkiye'nin 'geçim' sorununu çözemezsiniz arkadaş. 'Geçim' sorunu yaşayan iktidarlarla milletin 'geçim' sorunu çözülmez. O nedenle 1 Kasım'da sandıktan tek başına iktidar çıkmalıdır."