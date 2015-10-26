1 Kasım seçimlerinin önemini anlatan AKP'li TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, "2016 yılını kaybetmememiz lazım. Eğer yanlış bir tercih yaparsak 2016 yılını da kaybederiz. Her şeyin telafisi mümkün ama zamanın telafisi mümkün değildir. Namazın kazası oluyor da zamanın kazası olmaz" dedi.

Türkiye'nin tek parti iktidarları döneminde büyüdüğünü iddia eden İsmet Yılmaz, "Eğer koalisyonlara bu ülkeyi muhtaç ederseniz o zaman evlatlarınıza iş bulabilmek zor olur. Engellimize bakabilmek çok zor olur. Yoksulumuza kömür dağıtabilmek çok zor olur. Yeşil kartlımıza ilacını vermek çok zor olur. Evlatlarımıza yeni iş yeri açabilmek de çok zor olur" diye konuştu.

AKP'nin seçim çalışmaları kapsamında Sivas'a giden TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Hafik ve Kangal ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Hafik İlçesi'ne gelen Başkan Yılmaz, "Meclis Başkanı Köy Muhtarlarıyla Buluşuyor" programına katıldı. Programda konuşan TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, yaptıkları hizmetler noktasında mutlaka eksikliklerinin olduğunu belirterek, yeni dönemde vatandaşlardan güç ve destek istediklerini söyledi. Birlik ve beraberlik içerisinde olmaları gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, "Güçlülüğümüzü parçalamayalım diyoruz. Dolayısıyla da onlar bırakın köyleri, ilçeleri, iller arasındaki yolları bölünmüş yol yapsalardı biz ilçeler arasındaki bölünmüş yolları hayli hayli bitirmiştik ki şimdi hemen hemen bitirdik. Bunlar eğer ilçeler arasındaki bölünmüş yolunu yapsaydı biz şimdi köyleri bölünmüş yol haline getirmiş olurduk" dedi.

"Kaynakları faiz lobisine değil de millete aktarırsanız çok daha fazlasını yaparsınız"

Denizden dolgu yaparak inşa edilen dünyada sadece 2 tane havalimanı olduğunu ifade eden TBMM Başkanı Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biri Çin'de, biri Japonya'da var, 3'üncüsü de Türkiye'de oldu. Eğer bunlar bunu yapmış olsaydı biz milletten aldığımız bu kaynağı yine milletin ihtiyaçları için harcayabilirdik. Ama onlar da bu millete hizmet olarak bir kaynak da ayırmadılar. Eğer bu milletten 100 liralık vergi toplar da 86 lirasını faize verirseniz geriye kalan 14 liranızla işçinize, memurunuza, köylünüze bir şey veremezsiniz. Geriye kalan parayı da yatırıma kaynak ayırmazsınız. Yatırıma kaynak ayıramadığınızda da yatırımlar kendiliğinden bitmez. Yatırıma kaynak ayırırsan, üzerinde durursan, takip edersen biter. Geçmişte yatırımların ortalama bitiş süresi 8 buçuk yıldı. Şimdi 4 yıla düştü. Kaynakları faiz lobisine değil de millete hizmet olarak aktarırsanız 80 yılda yapılanların çok daha fazlasını yaparsınız."

"2016 yılını kaybetmememiz lazım, namazın kazası oluyor da zamanın kazası olmaz"

Daha sonra geçtiği Kangal ilçesinde, AKP seçim otobüsüyle ilçe meydanında toplanan vatandaşlara selamlama konuşması yapan Yılmaz, son olarak ilçe belediye başkanlığı tarafından düzenlenen programda ilçe halkıyla bir araya geldi. 7 Haziran'da bir koalisyon kurulmasını arzu ettiğini belirten Başkan Yılmaz, bütün genel başkanlara koalisyon kurulmasının uygun olacağını söylemesine rağmen kimsenin kırmızı çizgilerinden bir adım ileri gitmediğini söyledi. Anayasanın işlediğine değinen Yılmaz, sandığın tekrar milletin önüne geldiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

"2016 yılını kaybetmememiz lazım. Eğer yanlış bir tercih yaparsak 2016 yılını da kaybederiz. Her şeyin telafisi mümkün ama zamanın telafisi mümkün değildir. Namazın kazası oluyor da zamanın kazası olmaz. Öğleyi tekrar geri getirebilir misiniz? Sabaha geri gidebilir misiniz? Dünü yakalayabilir miyiz, geçti gitti. Dolayısıyla 2016 yılını kaybetmemek için bir ve beraber olmamız lazım.

70'li yıllar kayıp yıllarıdır. 90'lı yıllar da kayıp yıllarıdır. Türkiye tek parti iktidarında ülkeyi büyüttü. Menderes dönemi büyüme dönemidir. Demirel'in 65-71 arası büyüme dönemidir. Rahmetli Özal'ın 83'ten 91'e kadar olan dönemi büyüme dönemidir. Ama ondan sonra Türkiye 90'larda türbülansa girdi. Bakın 1999'la 2002 yılları arasındaki Türkiye'nin yıllık büyümesi yüzde 1'in de altındadır. Bizim dönemimizde büyüme ortalama 5'tir. 1999-2000 arası büyüme ne, 0.90. Eğer koalisyonlara bu ülkeyi muhtaç ederseniz o zaman evlatlarınıza iş bulabilmek zor olur. Engellimize bakabilmek çok zor olur. Yoksulumuza kömür dağıtabilmek çok zor olur. Yeşil kartlımıza ilacını vermek çok zor olur. Evlatlarımıza yeni iş yeri açabilmek de çok zor olur."