Mehmet Ali Şahin Nazım'ın kabri başında fatiha okudu

T24
- Ünlü şair Nazım Hikmet’in Rusya’nın başkenti Moskova’daki mezarını ziyaret eden Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, fatiha okudu. Şahin, “Mezarının başında saygıyla eğilmeyi görev bildim” dedi.
TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 3 Haziran 1963'te Moskova'da hayatını kaybeden Nazım Hikmet'in ünlü Rus siyaset adamları ve sanatçılarının bulunduğu Novodeçi Mezarlığındaki anıt mezarını ziyaret etti.
Mezarı ilk kez ziyaret ettiğini söyleyen Şahin, Nazım Hikmet'i "Türk edebiyatının simge isimlerinden biri" olarak nitelendirdi.
Hükümetin kısa bir süre önce, geçmişte vatandaşlıktan çıkarılan Nazım Hikmet'in vatandaşlığını öldükten uzun bir süre sonra iade ettiğini hatırlatan Şahin, "Ben hükümetin bu jestini Türk edebiyatına önemli iz bırakan Nazım Hikmet şahsında sanatçılara verilen bir değer olarak algılıyorum" ifadesini kullandı.
Nazım Hikmet'in inançlı bir olduğunu iddia savunan Şahin, fatiha okudu.
Şahin, bundan bir süre önce Nazım Hikmet'i çok yakından tanıyan birinin kendisine anlattığına göre, Nazım'ın bir Kadir Gecesi günü Sofya'da iken, bu kişiden kendisini camiye götürmesini istediğini iddia etti.
Söz konusu kişinin de Nazım Hikmet'i camiye götürdüğünü belirten Şahin, "Bu, gurbette bile Nazım Hikmet'in milli duygularını muhafaza ettiğinin bir delilidir" diye konuştu.
Şahin, Nazım Hikmet'in Rusya ile Türkiye arasında bir kültür köprüsü olarak değerlendirilebileceğini belirterek, "Buraya gelmişken mezarını ziyaret etmeyi ve başında saygıyla eğilmeyi de bir görev bildim" dedi.
TBMM Başkanı Şahin, mezarlıkta kısa bir süre gezinirken, Sovyetler Birliği liderlerinden Nikita Kruşçev'in mezarı başında, Moskova Büyükelçisi Halil Akıncı'dan Kruşçev hakkında bilgi aldı.