Mehmet Ali Şahin: Kılıçdaroğlu ifademi saptırarak şantaj yaptığımı ileri sürdü, Ak Parti seçim istemiyor!

Dün yaptığı konuşmada, "Eğer sandıktan 7 Haziran sonuçlarına benzer bir sonuç çıkarsa korkarım yeniden seçim konuşulmaya başlanacak" ifadelerini kullanan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Adayı Mehmet Ali Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu halka yapılan bir şantaj" eleştirisi üzerine kendini savunarak, "Ak Parti olarak seçimi istemediklerini" belirtti.

Şantaj suçlamasını reddeden Şahin, "Sayın Devlet Bahçeli 7 Haziran akşamı, 15 Kasım'da seçim çağrısında bulunmuştur. Bu tür açıklamalarla Türkiye'de yeniden seçimi hatırlatan beyanların endişesini taşıdığım için 'korkarak' ifadesini kullandım" dedi.

"Sayın Kılıçdaroğlu ifademi maksadından saptırarak şantaj yaptığımı ileri sürmüştür"

DHA'nın haberine göre, Karabük'te seçim çalışmalarını sürdüren AKP Genel Başkan Yardımcısı Şahin, Hürriyet Mahallesi'nde esnafları ziyaret etti. Gezi sırasında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Şahin, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında kendisine yönelik eleştirisi hatırlatılınca, şöyle dedi:

"Biz AK Parti olarak 2019'a kadar artık Türkiye'ye bir seçimin gündeme gelmemesini istiyoruz. Bu anlamda kullandığım ifademi sayın Kılıçdaroğlu maksadından saptırarak şantaj yaptığımı ileri sürmüştür. Bunu şiddetle reddediyorum. Benim söylemek istediğim şudur: Geçtiğimiz yıl 2 seçim yaşadık, bu sene de 2 seçim yaşıyoruz. Artık halkımız seçim değil geçim istiyor. O bakımdan 2019'a kadar Türkiye'yi istikrarla götürecek bir iktidarın 1 Kasım'da sandıktan çıkması gerekir. Ve tek başına bir siyasi partinin iktidara gelmesinin 2019'a kadar Türkiye'yi rahatlatacağını düşünüyorum. Ama 7 Haziran sonuçlarına benzer bir sonuç 1 Kasım'da sandıktan çıkarsa birileri 7 Haziran akşamı olduğu gibi yeniden seçimden bahsetmeye başlayabilir. Kamuoyu hatırlayacaktır. Sayın Devlet Bahçeli 7 Haziran akşamı, 15 Kasım'da seçim çağrısında bulunmuştur. Bu tür açıklamalarla Türkiye'de yeniden seçimi hatırlatan beyanların endişesini taşıdığım için 'korkarak' ifadesini kullandım."

"Onunki şantaj olmuyor, benim ifademi niye şantaj olarak değerlendiriyorsunuz?"

AKP olarak yeniden seçim istemediklerini ifade eden Şahin, "2019'a kadar demokratik siyasi istikrar devam etmelidir. CHP sözcüleri de sayın Kılıçdaroğlu da açıklamalarında tek başına iktidar vaat etmektedir. Onunki şantaj olmuyor, benim 'AK Parti tek başına iktidara gelmelidir' ifademi niye şantaj olarak değerlendiriyorsunuz? Her siyasi parti tek başına iktidara gelmek ister. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Kararı nihayet millet verecektir, milletin takdiridir. Biz milletin takdirine hep saygı duyduk, 7 Haziran'dan sonra da duyduk, 1 Kasım'dan sonra da duyacağız. Şu anda güçlü beklentimiz 1 Kasım akşamı sandıkta tek başına bir siyasi partinin iktidarının çıkacağıdır, bunun da AK Parti olacağı düşüncesidir. Bunu kamuoyuyla paylaştım. Bu kararı verecek olan, sonucu tayin edecek olan milletimizin oylarıdır. Bu oylara da saygı duyarız" dedi.

Şu anda CHP ve MHP'nin tek başına iktidara gelme umutları olmadığını savunan Şahin, "Onlar da bunu biliyorlar. Onlar bir koalisyon beklentisi içerisinde. Biz koalisyonlu dönemlere Türkiye'nin yeniden geri dönmemesini istiyoruz. Çünkü tek başına iktidar dönemleri kadar koalisyon dönemlerinde ülke gelişemiyor, kalkınamıyor. Ama sandık ne gösterir onu bilemem. Diğer siyasi partilerin tek başına gelme umutları ve beklentileri olmadığı için onların bir tek beklentisi koalisyon. Bizim de bir tek beklentimiz tek başına iktidar. Bunun kararını halkımız verecektir" diye konuştu.