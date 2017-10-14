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Yaşam

Mehmet Ali Şahin ikinci kez dünyaevine girdi

Mehmet Ali Şahin, Zuhal Fırat’la dünyaevine girdi

14 Ekim 2017 02:54

Eski Meclis Başkanı ve AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, eski sekreteri Zuhal Fırat’la dünyaevine girdi

Ankara Holiday Inn’deki törende çiftin şahitliklerini eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, AKP Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz ve Öznur Çalık yaptı.

Törene, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu ile çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ise törene katılmadı.

 

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