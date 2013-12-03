Mehmet Ali Şahin: Erkek erkeğe, kadın kadına evlenmez

Anayasa Uzlaşma Komisyonu 25 aylık çalışma sonunda dağıldı. Çalışma sırasında milletvekillerinin anadilde eğitim, vatandaşlık, cumhuriyetin nitelikleri, egemenlik hakkı maddelerindeki keskin tartışmalarının yanı sıra genel ahlak, namus, eşcinsel evlilikler, FEMEN gibi konulardaki ‘renkli’ atışmaları tutanaklara yansıdı. Tutanaklarda yer alan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in eşcinsel evliliklerle ilgili olarak kullandığı “Yani erkek erkeğe, kadın kadına evlenmez. Neyi kastettiğimizi bilelim kardeşim ya” ifadesi dikkat çekti.

Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre o tutanaklardan bazı alıntılar şöyle:

- Faruk Bal (MHP): Gerekçeye yazalım genel ahlakın çerçevesini.

- Ahmet İyimaya (AKP): Bizim bu kavramdan vazgeçmemiz mümkün değil. Zaruri olduğunu düşünüyoruz. Aykırı bir örnek vereyim: Anadolu’da bir kahvede oturduk ve tamamen çoklu bir seks izletiyor insanlara.

- Süheyl Batum (CHP): İşte bunu yasaklayalım.

- Bengi Yıldız (BDP): Bir örnek veriyorsunuz ki pratikte böyle bir şey yok.

- İyimaya: Olur mu canım, var ya. Neyi yok ağabey ya! Örneği çoğaltırım Hocam. Yani sen, ben, öbürü değil, bizim gibi yaşlı adamlar şey ediyor, kamu ahlakı bakımından doğru mu?

- Batum: Hayvanla ilişki gösteriyor burada, ‘Bunu da göstermesi yasak’ demiyoruz oraya hayvanla tek tek...

- İyimaya: Hocam, neyse, aykırı örneklere gitmiyoruz.

Köpekle evlenen var

- (Aile maddesinde) Süheyl Batum: ‘Herkes evlenme hakkına sahiptir’ desek yani ne olur? Kadını madını boşver, ‘Herkes evlenme hakkına sahiptir’ desek.

- Faruk Bal (MHP): İngiltere’de The Sun gazetesinde 1988 yılında bir haber çıktı, bir erkek evindeki köpeğiyle evlendi.

- Batum: Yok ya.

- Özgür Sevgi Göral (Danışman): Bence çok güzel bir öneri, herkes evlenme hakkına sahip.

Heteroseksüellik şart değil

- Rıza Türmen (CHP): Buradaki önemli mesele, insanların cinsel tercihlerinin aslında bir ayrımcılık nedeni olmaması lazım.

- Mehmet Ali Şahin (AKP): Yani erkek erkeğe, kadın kadına evlenmez. Neyi kastettiğimizi bilelim kardeşim ya.

- Türmen: İnsanların doğuştan sahip oldukları cinsiyet dışında birtakım cinsel yönelimleri de olabilir. Yani herkesin ille de heteroseksüel olması da şart değildir.

- Şahin: Bir dakika... Rıza Bey, yani illa erkek, illa kadın olması şart değil mi demek istiyorsunuz?

- Süheyl Batum: Geçen gün Mehmet Ali Bey’in bu formülden anladığı ‘Eyvah! Ya benim kızım bir kızla evleneceğim derse ben mahvolurum’ dedi. Bu hepimizin kaygısı da olabilir, olmayabilir de ama algıladığı demek ki bu maddeyi okuduğunda bu idi.

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