Mehmet Ali Şahin: Dünyanın ibretle izlediği iki Putin var; biri devlet başkanı, diğeri Esad'ın bodyguard'ı

TSK'nın, sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından başlayan Türkiye-Rusya gerilimini değerlendiren AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, "Şu anda dünyanın ibretle izlediği iki Putin var. Bir, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin. Diğeri de bir takım kazanımlar karşılığı Beşşar Esad'ın bodyguardlığına soyunmuş olan Putin var. Bizim muhatabımız Türkiye olarak, Rusya Federasyonu Başkanı Putin. Biz, bodyguardlarla muhatap olmak istemiyoruz" dedi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, iş adamı Şefik Dizdar'ın hayatını kaybeden eşi Leyla Dizdar'ın Dedeoğlu Camisi'ndeki cenaze namazına katılan Mehmet Ali Şahin, sonrasında 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi'nde partisine en çok oy veren köylere teşekkür ziyaretleri düzenledi. İlk olarak merkeze bağlı Ortaca köyüne uğrayan Şahin, köylülere hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu söyledi.

"Biz, Suriye ile sınırız ama Rusya Federasyonu, hiç sınırı olmayan ülkeye geldi"

Geçmişte cetvelle çizer gibi haritalar çizen ülkelerin "Yeniden Ortadoğu'da haritaları çizebilir miyiz?" diye bölgeye geldiğini belirten Şahin, şöyle devam etti:



"Biz, Suriye ile sınırız ama Rusya Federasyonu, hiç sınırı olmayan ülkeye geldi. Niye geldi? Şam yönetimi, Beşşar Esad, davet etti ve geldi. Suriye'de barışın sağlanması için değil, Suriye'de iç barışı sağlayarak oradaki insanların iç huzura kavuşması için değil, birtakım kendisine vaat edilen amaçlarını gerçekleştirmek için orada bulunuyor. Türkiye ile arası açıldı. Televizyonlardan takip ediyorsunuz, bizim hava sahamızı Suriye'ye gelmiş olan Rus savaş uçakları defalarca ihlal etti.



Defalarca uyarılmış olmasına rağmen, 'Bakın uçaklarınız bizim hava sahamızı ihlal ediyor' demiş olmamıza rağmen, ısrarla ihlale devam ettiler ama her ülke, kendi sınırları korumak durumundadır. Bu, ciddi bir gerginliğe yol açtı."

"Dünyanın ibretle izlediği iki Putin var; biri devlet başkanı, diğeri Esad'ın bodyguard'ı"





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in anlaşılmaz ve inanılmaz bir şekilde agresif birtakım söz ve davranışlarda bulunduğunu iddia eden Şahin, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Şu anda dünyanın ibretle izlediği iki Putin var. Bir, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin. Diğeri de bir takım kazanımlar karşılığı Beşşar Esad'ın bodyguardlığına soyunmuş olan Putin var. Bizim muhatabımız Türkiye olarak, Rusya Federasyonu Başkanı Putin. Biz, bodyguardlarla muhatap olmak istemiyoruz. Böylesine önemli bir ülkenin Rusya Federasyonu'nun ve Devlet Başkanının Beşşar Esad'ın bodyguardlığına soyunarak Ortadoğu'da anlaşılmaz bir takım hedefleri yakalamak için faaliyette bulunuyor olması, gelecekle ilgili, dünyanın barışçıl geleceğiyle ilgili bir takım riskler doğurmaktadır. Bir an önce BM Güvenlik Konseyi'nin bu konuyu gündeme alması gerekir. Biz, Türkiye olarak bölgemizde, özelikle Ortadoğu'da barış istiyoruz.



Bunun böyle olmasını isteyen birtakım dış güçlerin varlığını şimdi daha iyi anlıyoruz. Yedi düvel, oraya geldi. Her ülkenin aşağı yukarı Suriye ve Irak'ta uçakları var. 'DAEŞ'le mücadele ediyoruz' diye havadan bombardıman yapıyorlar. Orada, haritaları yeniden çizerek yeni bir yapılanma peşinde koşuyorlar. Türkiye olarak komşu ülkelerimizin tamamının toprak bütünlüğünün korunmasından yanayız."

"Türkiye olarak küçük hesaplar peşinde hiç koşmadık"





Türkiye'nin komşu ülkeler ve Ortadoğu ile ilgili beklentilerinin, Rusya, ABD ve onların müttefiklerinden farklı olduğunu anlatan Şahin, şu görüşleri dile getirdi:



"O da 'O ülkelerde toprak bütünlüğü sağlansın, o ülkeler şu an mevcut haliyle iç barışlarını temin ederek geleceğe yürüsün.' Diğerleri, oradan bir şey kapmak istiyorlar, bir şeyler elde etmek istiyorlar. Rusya'nın ne işi var, komşu mu Suriye'ye? Biz de dünya kamuoyu da sormalıyız, 'Sizin Rusya Federasyonu olarak Suriye ile hiçbir sınırız yok, ne işiniz var' diye."



Biz, çok şükür, Türkiye olarak engin ve derin bir geçmişe sahibiz. Bir devlet deneyimiz ve tecrübemiz var. Biz, Türkiye olarak küçük hesaplar peşinde hiç koşmadık, bundan sonra da koşmayacağız. Biz, ülkemizde de dünyamızda da barış istiyoruz."