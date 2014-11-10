Mehmet Ali Şahin: Çözüm sürecini AK Parti değil, Ecevit başlattı

AKP Genel Başkan yardımcısı Mehmet Ali Şahin çözüm sürecini Türkiye'de ilk defa AKP'nin başlatmadığını söyledi. Şahin, "Daha önce Bülent Ecevit başlattı ama başaramadı" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, çözüm süreciyle ilgili Karabük'te açıklamalarda bulundu.

Çözüm sürecini Türkiye'de ilk defa AK Parti'nin başlatmadığını belirten AK Parti Genel Başkanı Mehmet Ali Şahin, "Daha önce Bülent Ecevit başlattı ama başaramadı" dedi.

Karabük’te partisinin Merkez İlçe Kongresi'ne katılan Şahin, Türkiye'nin 30 yılı aşkın süredir başında bir terör belasının olduğunu ve belanın Türkiye'nin hızını kestiğini söyledi.

Kaynakların önemli bir bölümünü terörle mücadeleye vermek zorunda kaldıklarını belirten Mehmet Ali Şahin, terörle mücadeleyle uğraştıkları için Türkiye'ye sinerji de kaybettirdiğini iddia etti.

"Çözüm sürecini ilk AK Parti başlatmadı" diyen Şahin şunları belirtti:

"Milli birlik ve kardeşlik projesi adını verdiğimiz ve kamuoyunda çözüm süreci olarak bilinen süreci başlattık. Böyle bir süreç Türkiye'de ilk defa başlamadı. Ak Parti olarak böyle bir süreci ilk defa kendimiz başlatmadık. Terör örgütünün elebaşı yakalandığında yargılandı, ağırlaştırılmış hapis cezasına çaptırıldı ve İmralı'ya konuldu, 1998-1999'lu yıllar. Rahmetli Bülent Ecevit Başbakan. Daha sonra Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anatavan Partisi koalisyon hükümeti kuruldu 1999 seçiminden sonra. O hükümet döneminde terör örgütünün elebaşısıyla temasa geçildi. Bir mektup yazdı terör örgütünün lideri. 'Silahları bırakın, silahlı unsurlar yurt dışına çıksın' diye. Terör örgütünün elemanları yurt dışına çıkmaya başladılar, 500 kişilik gurup çıkarken baskına uğradı ve önemli bir bölümü öldürüldü. O süreç orada bitti. Kim yaptı ne için yaptı? Madem ki böyle bir süreç başladı, dışarı çıkıyorlardı, neden bu engellendi? Bu tabi ayrıca araştırılacak bir konudur. Şimdi de böyle bir süreç başladı. 2013'ün Nevruz'unda bir mektup yazdı, 'Artık silahlı mücadele dönemi bitmiştir. Şimdi sorunlar masada konuşularak çözülecektir ve siyaset dönemi başlanacaktır' diye. Ondan sonra Türkiye'de sükunet geldi. Artık şehit cenazeleri gelmez oldu. Silahlı unsurlar dışarı çıkacaktı ancak yüzde 20'si çıkabildi. Özellikle Cumhurbaşkanımız, Başbakanken Recep Tayyip Erdoğan, bizzat taşın altına elini sokarak bu beladan Türkiye'yi kurtarmak için milli birlik ve kardeşlik projesini başlattı. Bu çok cesurane bir adımdır. Daha önce rahmetli Bülent Ecevit başlattı başaramadı. Ancak terör bazıları için harç kapısı olmuş, terör örgütü uyuşturucu mafyasına dönmüş. Türkiye'de terör örgütü dışında da terörle mücadele sebebiyle rant elde edenler var, onlarda istemiyorlar. Ama çözüm sürecinde bizim hükümet olarak muhatabımız terör örgütü değil, halkımızdır, 77 milyondur. Böyle bir beladan Türkiye'yi kurtarmak istiyoruz."