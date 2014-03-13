Mehmet Ali Şahin: Berkin Elvan'ın cenazesi siyasi şova dönüştü

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Berkin Elvan'ın cenaze törenini bir takım siyasi partiler ve marjinal örgütlerin siyasi şova dönüştürdüklerini savundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Karabük'te partisinin seçim bürosu ziyaretinde konuştu.

Berkin Elvan'ın başına Gezi eylemleri sırasında bir gaz fişeği kapsülü isabet ettiğini belirten Şahin, "Allah rahmet eylesin, genç bir yavrumuz. Ailesinin beyanına göre evden ekmek almak için çıkmış, beyan o" dedi.

"Maalesef cenaze törenini bir takım siyasi partiler ve marjinal bir takım örgütler siyasi şova dönüştürdüler" diyen Şahin şöyle konuştu:

"Tabii ki ateş düştüğü yeri yakar. Bir ananın, bir babanın 14-15 yaşındaki bir yavrusunu kaybetmesi ne anlama gelir? Ben de babayım. Onun acısını yüreğimde hissediyorum. Ancak annesinin şu sözü beni yaraladı: 'Benim oğlumu Allah almadı, Tayyip Erdoğan aldı.' Böylesine yavrusunu kaybetmiş olan bir annenin ağzına yakışır mı bu? Canı veren Allah'tır, alan da Allah'tır. Bugünkü cenaze törenini siyasi şova dönüştürdüler"

'Gezi'nin devamı şekline getirmeye çalışıyorlar'

Berkin Elvan'ın seçimlerden sonra vefat etmesi halinde bugünkü gibi geniş katılımlı tören olmayacağını da savunan Mehmet Ali Şahin, şöyle devam etti:

"Seçim endekslidir. Seçim öncesi acaba bir numayişle böylesine gövde gösterisiyle hükümete, Ak Parti’ye zarar verebilir miyiz diye yaptılar, Ak Parti ve Tayyip Erdoğan muhalifleri. Tabii ki cenaze törenine kimin katılıp katılmayacağına biz karar veremeyiz, kendi tercihleridir. Ama siyasi şova dönüştürdüler.

Sadece İstanbul'daki cenaze töreninde değil, Türkiye’nin muhtelif yerlerinde yine cam, çerçeveyi indirdiler. Yine yüzleri kapalı bir takım hangi örgüte mensup olduğu belli olmayan gençler polise taş, molotof attı. Bu Gezi eylemlerinin amacı ağaca sahip çıkmak değildi. Belki öyle başladı, ama daha sonra bu maalesef Türkiye’de iktidarı alaşağı etme eylemlerine dönüştürülmeye çalışıldı. Ama başaramadılar.

Şimdi bu yavrumuzun cenazesini de yine o olayların devamı şekline getirmeye çalışıyorlar. Bu ülkede sadece Berkin Elvan vefat etmiyor ki. Geçenlerde araç devrildi ve 4 polisimiz şehit oldu. Bir askerimiz mayına bastı şehit oldu. Niye onların cenezesine bu kalabalıkla gitmiyorsunuz? Onlar vatan evladı değil mi? Onların anneleri, babaları, çoluk çocuğu yok mu?"