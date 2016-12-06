“Mehmet, Ali, Mustafa adlı vekil sayısı, kadın vekillerden fazla!”

Türkiye’de kadınların seçme ve seçilme hakkını 5 Aralık 1934'te kazanmasının yıldönümü vesilesiyle bir açıklama yapan Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), “Seçme ve seçilme hakkını elde etmenin 82. yılında, TBMM’deki 194 ‘kadın koltuğu’ erkek işgali altında” dedi. 1 Kasım 2015 Genel Seçiminin ardından Meclis’teki kadın oranının sadece yüzde 14,73 olduğuna dikkat çeken KA.DER, Meclis’te ismi Mehmet, Ali ve Mustafa olan vekil sayısının kadın vekil sayısından daha fazla olduğuna dikkat çekti.

Bianet’in haberine göre, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kadınların olmadığı Meclis 'doğal olarak' kadınlar için çalışmıyor. Aksine 'kadın ve çocuk düşmanı', tüyler ürpertici yasalar çıkarmaya çalışıyor, eşitsizlik ve adaletsizlik uçurumunu daha da büyütmek için elinden geleni yapıyor.

“Kadınların işgücüne katılımının artması, erkeklerle eşit eğitim hakkına sahip olması, eşit işe eşit ücret verilmesi, çocuk yaşta evliliklerinin ve kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi, yolsuzlukla mücadele edilmesi, çevre ve kadın dostu kentler için TBMM’nin yüzde 50’sinin kadın olması gerekiyor.

“Yüzde 50’den azına razı değiliz, gasp edilen 194 koltuğu istiyoruz!

“O koltukları alana kadar da mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!”

KAGİDER'den açıklama

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) de 5 Aralık vesilesiyle yayınladığı açıklamada “Bir ülke kadınlarına ne kadar fazla politika ve karar mekanizmalarında rol model olarak yer verirse, o ölçüde de kadın girişimci sayılarının artmasına önemli bir katkı sağlayacaktır” dedi.

Kadınların Türkiye ekonomisine “heyecan katacağını” söyleyen KAGİDER, açıklamada “Ekonomik ve sosyal yaşamda olduğu gibi siyasi faaliyetlerde de kadınların katılımlarının sağlanması, onların potansiyellerinin, birikimlerinin ve enerjilerin siyasete yansıtılması çok önemlidir. Kadınların yeterince temsil edilmediği bir siyasi yapı Türkiye’yi çoğulcu demokratik bir rejime ve çağdaş uygarlık seviyesine taşımakta zorlanacaktır” dedi.

Meclis'te kadın temsilinde 145 ülkede 86. sırada Meclis'te kadın temsilinde 145 ülkede 86. sırada

BM 2014 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nde Türkiye, 105 ülke arasında 71. sırada, Dünya Ekonomi Forumu 2015 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’nda ise 145 ülke içinde 130. sırada yer alıyor. Aynı rapora göre Türkiye mecliste kadın temsiliyetinde 86., bakanlık pozisyonlarında 139. sırada bulunuyor.