Mehmet Ali Kulat: MAK Danışmanlık ilk defa AKP'yi yüzde 30'un altında gördü

Erken seçim tartışmalarıyla birlikte anketlere ilgi artarken, MAK Danışmanlık kurucusu Mehmet Ali Kulat "Hemen her ay araştırma yapan bu firma ilk defa AKP'yi yüzde 30'un altında gördü" dedi.

Son dönemde yapılan anketlerde, Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nın önüne geçtiği görülürken, AKP’nin oylarının yüzde 30 seviyelerine gelmesi de dikkat çekiyor. MAK Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, konuk olduğu programda, anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kulat, “CHP’nin Mersin mitinginin İstanbul ve Ankara mitingleri hariç son yılların en kalabalık mitingi olduğunu” ifade etti.

Açıklamalarında iki noktaya dikkat çeken Kulat, şunları söyledi:

"Muhalefette ciddi bir ortak dil oluşmaya başladı. Ötekileştirme yerine daha kucaklayıcı bir dil görmeye başladı. Birbirinden farklı partiler farklı yerlerde bir proje yürütüyorlar ama yürüyen proje sanki aynı partinin projesi gibi olmaya başladı. Bu muhalefet adına bir avantaj olarak düşünüyorum Hemen hemen her partiden ciddi bir katılım var. Tabii sayıyı nereden hesaplıyorlar bilmiyorum ama benim arkadaşların bize aktardığı, epey de bilirler bu işi Gökhan Bey, benim oraya gönderdiğim arkadaşlarım, birkaç kişi var ki 50 miting görmüştür, yarısı da Tayyip Bey’in mitingidir. Son yılların en kalabalık mitingi olduğu söylendi. İstanbul ve Ankara mitingleri hariç.

Yaklaşık, işte kaç yıldır MAK Danışmanlık varsa, bu kadar yıl içerisinde hemen hemen her ay araştırma yapan bu firma ilk defa AKP'yi yüzde 30'un altında gördü. Kararsızlar dağılmaksızın yüzde 29,5 ile AKP çıktı, zaten yüzde 6,5'lik bir kararsız kalmıştı. Hem de oy vereceğini söyleyenlerin arasında, ilk defa oldu bu, yüzde 29,5.

Bu bir, ikincisi ise şu: AKP'den seçmen geçirgenliği aynı havuzun içinde olan MHP'ye doğruydu. O zaman çok büyük bir etkisi olmuyordu. Sonuç itibarıyla AKP'nin oyu düşse bile MHP'nin oyu artarsa sorun olmayabilirdi."