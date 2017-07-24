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Politika

Mehmet Ali Ilıcak: Cumhurbaşkanı annem hapiste olmasına rağmen beni kabul etti; bir kere daha hayran kaldım!

"Allah nazardan saklasın"

24 Temmuz 2017 19:36

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan operasyon kapsamında 29 Temmuz 2016 tarihinde tutuklanan gazeteci Nazlı Ilıcak’ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve hayran kaldığını belirtti. ‘Sn. Cumhurbaşkanımıza bir kere daha hayran kaldım’ diyen Ilıcak, nedenine ilişkin olarak “Annemin hapiste olmasına rağmen beni kabul etti, derdimi dinledi vakit ayırdı” dedi.

Ilıcak’ın sosyal medya paylaşımları şöyle:

 

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