Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi: Hasta ve yaşlıydı, ihtimal vermemiştim; hamileyim

Mehmet Ali Erbil’in kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi şarkıcı Nevin, “Mehmet Ali hasta ve yaşlıydı. Hamile kalacağıma ihtimal vermemiştim!” diyerek hamile olduğunu açıkladı.

Şarkıcı Nevin'in, Vatan Gazetesi'nden Gülşen Yüksel Salt'a yaptığı açıklamalar şöyle:

Nevin, "Hamile olduğumu 30 Ağustos’ta öğrendim. Şu an 6.5 haftalık hamileyim. Mehmet Ali çocuğu doğurmamı istemiyor. 'Bebeği hemen aldır, ben hastayım bakamam. O çocuk kaç sene baba görecek. Doğurursan senin hakkında ne söylerler' diyor" dedi.



Psikolojisinin çok kötü olduğunu belirten Nevin, "Sürekli yemek yiyorum, çirkinleştim, kilo aldım. Çok duygusalım, sürekli ağlıyorum. İyi değilim" açıklamasında bulundu.



Mehmet Ali’yi çok sevdiğini ifade eden Nevin, "Kandım, inandım. Sevdiğim adamdan hamile kaldım. Tabii ki çocuğumu doğurmak isteyeceğim. Ama inanın hamile kalacağım aklımın ucundan geçmedi. Adam hasta bir de yaşlı ya doğal olarak ihtimal vermedim" şeklinde konuştu.

Tek isteğim nüfusuna geçirmesi

Nevin, "Mehmet Ali’ye ‘Bana boş kağıda şartlarını yaz, altına imzamı atarım. Senden mal mülk istemiyorum. Tek isteğim bu bebeği nüfusuna al, soyadını ver. İstersen sonra benden ayrıl. Ele güne karşı bu çocuğu kabul etmen gerekiyor. Sonuçta bir starsın’ dedim. Kabul etmiyor" ifadesini kullandı.