Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu hakkında doktor kardeşinden yeni açıklama

Profesör doktor Yeşim Erbil, ağabeyi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu hakkında açıklama yaptı. Sağlık durumunun stabil olduğunu ve organ foksiyonlarını korumak için yeniden uyutulduğunu söyledi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 19 Ekim'de evinde düşerek yaralanmış, kaburgasının akciğerine battığı tespit edilen Erbil, acile ameliyata alınmıştı. Tedavisi sırasında 16 yıldır mücadele ettiği hastalığı yeniden nükseden ve durumu ağırlaşan Erbil, ikinci kez uyutuldu.

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Profesör doktor Yeşim Erbil, ağabeyinin sünnetlik fotoğrafını paylaşarak, "Bu abimlerin sünneti. Solda Mehmet Ali Erbil sağda Mustafa Erbil ben hatırlamıyorum o günü. Hepimiz hastanedeyiz. Stabil kelimesi durumu en doğru anlatan kelime. Yeniden uyutuldu tüm bunlar organ fonksiyonlarını korumak için" dedi.

Ünlü şovmenin iyleşmesi için zamana ihtiyaç olduğunu söylyen Yeşim Erbil, "Bu sürenin ne kadar olacağını bilemeyiz ama ben inanıyorum bize ve size dönecek. Sezin Erbil bambaşka bir evlat. 16 yıldır atakları yaşadı artık yarı doktor oldu. Yasmin Erbil bu kadar ciddi bir durumu ilk kez yaşıyor. İnşallah güzel haberleri en kısa sürede veririz size" mesajını paylaştı.