Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi: Bir mucize gerçekleşti, abim konuşmaya başladı

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil telefonla bağladı. Yeşim Erbil canlı yayında abisinin yavaş yavaş konuşmaya başladığını açıkladı.

"Bir mucize gerçekleşti" diyen Yeşim Erbil, canlı yayında şunları söyledi:

"Doktorlar son üç, dört gündür, cihaza bağlama gereği duymadılar, yoğun bakımda hala ama solunum cihazından ayrıldı diyebiliriz. Bundan sonraki süreç iyileşme... Daha yolumuz var ama yaşam fonksiyonlarının yerine gelmesi çok sevindirici.

63 gün oldu. O kadar sevenleri dua etti ki bir mucize gerçekleşti. Ne kadar çok seveni varmış. Abim yavaş yavaş atlatacak. Bugünleri görmek bizi çok sevindirdi. Yanına girdik. Çok sınırlı bir şekilde yanına girip çıkıyoruz. Şu an abim konuşuyor, küçük küçük canının çektiği yiyecekleri söylüyor. Canı mantı, köfte, pizza istemiş… Şimdilik aile bireyleri görebiliyor."

