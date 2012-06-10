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Yaşam

Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdan çıktı

İki gün önce KKTC'de anjiyo olan ünlü şovmenin sağlık durumu iyi

10 Haziran 2012 02:20

KKTC'deki Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nde iki gün önce anjiyo olan şovmen Mehmet Ali Erbil, yoğun bakımdan çıkarıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Erbil'in normal servise alınması Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi. Yoğun bakımdan çıkarılışında Erbil'in yanında yakınları ile menajeri Stelyo Pipis de bulundu.

YDÜ Kalp Merkezi Başkanı Prof Dr. Barış Ökçün, AA muhabirine, iki gün önce anjiyografi yaptıkları Erbil'in tıkalı olan bir damarının ''Balon'' yöntemiyle açıldığını anımsattı.

Ökçün, ''Yoğun bakım süreci gayet normal geçti. Şu anda hastamız gayet iyi. Yoğun bakımdan çıkarıp servise aldık. Birkaç gün içerisinde de her şey yolunda giderse, taburcu etmeyi planlıyoruz'' dedi.

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