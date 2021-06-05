Mehmet Ali Erbil: Serdar Ortaç evinde kumar oynamak için şarkılarının telif haklarını sattı

Türkiye'nin yeni nesil dijital içerik platformu GAİN'de yayınlanan “Jülide Ateş 40” programına konuk olan oyuncu, sunucu, komedyen, sanatçı Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Serdar Ortaç’ın evinde kumar oynamak için şarkılarının telif haklarını sattığını söyledi.

Hastalığından dolayı uzun süren iyileşme süreci sonrası ilk kez Jülide Ateş'in programına çıkan Erbil, "Serdar Ortaç'la dostluğunuza ne oldu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hiçbir zaman bozulmadı dostluğumuz, asla! Ama biz ona çok tavsiyelerde bulunduk, şunu bırak artık dedik, nedir yani kazanacağın? Ne kazanabilirsin? Kaybettiklerine bak önce bir ya! Neler kaybetti benim canım arkadaşım, neler kaybettiğini biz çok iyi biliyoruz! O kadar bağımlı oldu ki bir türlü kopamadı! O da öyle deşarj oluyor. Besteyi oradan etkilenerek yapabiliyor diyelim... Bütün telif haklarını sattı, buraya kadar geldi durum! Hayatının garantisiydi, emekli maaşıydı, telif haklarını satmak ne demek ya? Ne için sattığını biliyor musunuz? Evinde kumar oynamak için sattı! Ben çok yakın arkadaşıyım, bunu benden iyi kimse bilemez! Şimdi şarkıları nerede çalınsa, parası sattığı adama gidiyor! O parayı aldı kumarda bitirdi! O bizden vazgeçmez, biz de ondan vazgeçmeyiz ama vazgeçemiyoruz kumardan!"

"Kumarda ne bir ev, ne de bir araba kaybettim"

Erbil, "Kumar bağımlılığınız hayatınızda nelere mal oldu?" sorusuna ise "Hiçbir şeye mal olmadı, ne bir ev, ne bir araba kaybettim kumarda. Sahneye çıkardım, onun ücretini alırdım, ayrıca bana orada oyun oynamam için para, fiş verirlerdi, onunla oynardım, kaybedersem bırakırdım. Hiçbir zaman için evimi satayım, arabamı satayım, bağımlı olayım; hiçbir şeyim olmadı. Çünkü arkada çoluğum çocuğum var. Evlerim barklarım olmazdı, ben ölmeden çocuklarımın her birinin evi var, her birinin hayatını garanti ettim. Yine oynayabilirim, hepsinin hayatını garanti etmişim ama... Öyle arkadaşlarım var ki, evlerine dev ekran kurup kumar oynuyorlar, ama böyle bir huyum yok, Allah beni ne uyuşturucuya ne kumara bağımlı yapmadı, hiçbir şeye bağımlı olmadım!" yanıtını verdi.