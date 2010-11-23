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Mehmet Ali Erbil: Resmen enayi yerine konuldum

Erbil, Tuğba Coşkun'un Önder Fırat'la Havana'da görüntülenmesi hakkında konuştu.

23 Kasım 2010 02:00

T24-  Mehmet Ali Erbil, eski eşi Tuğba Coşkun'un bayramı, evlilikleri süresince adının dedikodulara karıştığı Önder Fırat'la geçirmesine tepki gösterdi. Çiftin, Havana'da görüntülenmesi üzerine Erbil, "Beni ve çocuğumu enayi yerine koydular!" dedi.



'Çok üzgünüm'


Tuğba Coşkun-Önder Fırat ikilisinin Küba'da çekilen tatil fotoğrafı büyük yankı uyandırdı. Haberin ardından gözler Tuğba Coşkun'un eski eşi Mehmet Ali Erbil'e çevrildi. Evlilikleri döneminde çıkan birliktelik iddialarını "Önder Bey aile dostumuz" diye yalanlayan ünlü şovmen Erbil bu kez "Çok üzgünüm!" dedi.




'Söylenecek söz yok'


Erbil, şu açıklamayı yaptı: "Çocuğumun annesi ile komşuluk yaptığım kişinin Küba'da ortaya çıkması, söylenecek söz bırakmıyor. Olay bugün yaşansa, 'Ayrıldık, herkes istediği hayatı yaşar' derdim. Ama ilişkinin ne zamandır var olduğu belli! Beni, çocuğumu ve çevremi resmen enayi yerine koydular."


Tuğba Coşkun-Önder Fırat ikilisini bayramın ilk günü Küba'nın başkenti Havana'da 'Günaydın' görüntülemişti.


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