Mehmet Ali Erbil: Keşke hiç servetim olmasaydı sağlığım olsaydı

Oyuncu Tolga Yüce ve sanatçı arkadaşı Ercan Avşar'la doğum günü için bir araya gelen ünlü şovmen, pandemi sürecini nasıl geçirdiğini Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'na anlattı.

Koronavirüs nedeniyle kızlarını ve torununu göremediğini, onları çok özlediğini dile getiren Erbil, "Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı. Bu süreçte sevenlerim beni hiç yalnız bırakmadı" dedi.

Salgın sürecini evinde geçiren ve kimseyle görüşmeyen Erbil, haftalardır görmediğim çocuklarım ve torunumu çok özledim. Onlara bir kez sarılsam başka bir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı. Erbil, sözlerine şöyle devam etti: