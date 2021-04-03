Mehmet Ali Erbil: Instagram'dan yürümeye başladım

Erbil, "Şimdi kalktık yataktan bu hallere geldik. Tam anlamıyla iyileşmedim, fizik tedavim devam ediyor. Tam anlamıyla yürüyemiyorum. Uzun süredir yatmaktan kaynaklanan bir rahatsızlık" ifadesini kullandı.

64 yaşındaki ünlü şovmen, "Kendime gelmeye başladım... Burada yürüyemiyorum bari Instagram'dan yüreyeyim... Yazışıyorum sosyal medyada... Görüntülü olarak konuşuyoruz, iyi niyetli olarak... Benim için dua ediyorlar..." şeklinde konuştu.