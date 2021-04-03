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Mehmet Ali Erbil: Instagram'dan yürümeye başladım

03 Nisan 2021 22:10

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan Mehmet Ali Erbil yavaş yavaş yürümeye başladığını söylerken, "Tam yürüyemiyorum, ben de Instagram'dan yürümeye başladım" dedi.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, destek alarak yürümeye başladı. Erbil, Magazin D'de hastalığı nedeniyle geçirdiği zor günleri anlattı.

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