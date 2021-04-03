Mehmet Ali Erbil: Instagram'dan yürümeye başladım

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan Mehmet Ali Erbil yavaş yavaş yürümeye başladığını söylerken, "Tam yürüyemiyorum, ben de Instagram'dan yürümeye başladım" dedi.
Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, destek alarak yürümeye başladı. Erbil, Magazin D'de hastalığı nedeniyle geçirdiği zor günleri anlattı.
Hareket etmeden 9 ay hastanede yatmanın çok zor olduğunu belirten Erbil, "Kolumu kaldırabilmek için günlerce dua ediyordum Allah'a... Bugünlere geldim çok şükür... Allah beni çocuklarımı bağışladı" ifadelerini kullandı.
Erbil, "Şimdi kalktık yataktan bu hallere geldik. Tam anlamıyla iyileşmedim, fizik tedavim devam ediyor. Tam anlamıyla yürüyemiyorum. Uzun süredir yatmaktan kaynaklanan bir rahatsızlık" ifadesini kullandı.
64 yaşındaki ünlü şovmen, "Kendime gelmeye başladım... Burada yürüyemiyorum bari Instagram'dan yüreyeyim... Yazışıyorum sosyal medyada... Görüntülü olarak konuşuyoruz, iyi niyetli olarak... Benim için dua ediyorlar..." şeklinde konuştu.
Birkaç yıl önce Instagram'da tanıştığı bir kadınla buluştuğunu söyleyen Erbil, "Ama oradaki gibi değildi. Çok zor bir durum. Görünce, 'Pardon, arabayı yanlış park ettim, bakıp geliyorum' dedim. Gidiş o gidiş, hemen uzaklaştım" ifadelerini kullandı.