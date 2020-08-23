Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkında yeni bilgi

Kök hücre tedavisi gören ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü ortaya çıktı. Şimdilerde evinde izole edilen Erbil, sevenlerini ve dostlarını çok özlediğini belirtti.

Evinin banyosunda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda tedavi gördü. Bir süredir evinde tedavi gören Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başladı. Şimdilerde evde izole edilen ünlü komedyenin son görüntüsü ortaya çıktı.

Erbil, durumunu yakın dostu sanatçı Ercan Avşar aracılığıyla anlattı. Tedavi sürecenin çok iyi geçtiğini belirten Erbil "Pandemi dolayısıyla evde izole bir şekilde yaşıyorum. Sevenlerimi ve dostlarımı çok özledim" dedi.

Instagram hesabından Erbil'in fotoğrafını paylaşan Ercan Avşar, "Dualarımız seninle. Bir an önce aramızda görmek istiyoruz, seni çok özledik " mesajını yazdı.