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Mehmet Ali Erbil 'hakaret içeren tezahürat' yaptığı gerekçesiyle ifade verdi

Bir taraftar Erbil'in Galatasaray aleyhine tezahüratta bulunduğunu belirterek suç duyurusunda bulunmuştu

19 Ocak 2016 22:32

Fenerbahçeli olduğu bilinen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının devre arasında yaptığı iddia edilen tezahüratla ilgili hakkında "Hakaret içeren tezahürat" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

DHA'dan Arzu Kaya'nın haberine göre Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Mehmet Ali Erbil, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Levent Kandemir'e ifade verdi. Erbil'in, ifadesinde, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, maçın devre arasında Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikteyken "Bir baba hindi" adlı tezahüratı yaptığını, ancak küfür niteliğinde sözler sarf etmediğini söylediği öğrenildi.

 

Taraftar suç duyurusunda bulundu

 

Uğur Samet Avcı adlı bir taraftarın, 30 Kasım 2015 tarihinde Kadıköy'deki Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Fenerbahçe ile Trabzonspor takımları arasında oynanan maçın devre arasında, Erbil'in Galatasaray aleyhine tezahüratta bulunduğunu belirterek suç duyurusunda bulunması üzerine savcılık soruşturma başlattı. 

Erbil hakkında başlatılan soruşturmanın, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14. maddesindeki "Hakaret içeren tezahürat" suçundan yürütüldüğü öğrenildi.
 

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