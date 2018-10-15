Mehmet Ali Erbil: Ben en son Sevda Demirel'in Hande Ataizi'ne attığı tokatta kaldım

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son günlerde magazin ve Türkiye gündeminde olan Arda Turan-Berkay tartışmasına ilişkin yorum yaparken "Ben en son Sevda Demirel'in Hande Ataizi'ne attığı tokatta kaldım” dedi.

Şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Arnavutköy'de bir balıkçıda görüntülendi. Mekanda arkadaşlarıyla yemek yiyen 61 yaşındaki şovmen, çıkışta gündeme dair yorumlarda bulundu.

Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in kavgasına değinen Erbil, "Ben en son, Sevda Demirel'in Hande Ataizi'ne attığı tokatta kaldım" dedi.

Sanatçıların ve sporcuların topluma örnek olması gerektiğini vurgulayan Erbil, "Orası çok enteresan bir mekan, ilk gittiğimde kızın birinden dayak yiyordum" şeklinde konuştu.

Kavganın yaşandığı Emirgan'daki eğlence mekanı hakkında ise ünlü isim, "Berkay'ı çok severim, ancak ben olsam oraya eşimi götürmem" ifadelerini kullandı.

Futbolcu Arda Turan, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i sözle taciz ettikten sonra şarkıcının burnunu krımıştı.