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Mehmet Ali Erbil 50 sarışınla

Mehmet Ali Erbil, bu kez “Mehmet Ali Erbil’le 50 Sarışın” adlı yarışmayla izleyicinin karşına çıkıyor.

20 Aralık 2008 02:00

Mehmet Ali Erbil, bu kez “Mehmet Ali Erbil’le 50 Sarışın” adlı yarışmayla 20 Aralık’ta izleyicinin karşına çıkıyor.

Programda bir erkek yarışmacı 50 bayanla yarışmak zorunda, ancak yarışmaya katılacak olan bayanlarda aranan tek şart “akıllı sarışın” olmaları…

Günler öncesinden IQ testleri uygulanarak seçilen yarışmacılar “aptal sarışın” hikayelerinin yanlış olduğunu ispatlamaya çalışacaklar.

Orijinali “Beat the blondes” olan bu yarışma bir taktik, strateji ve önyargı oyunu.

Erkek yarışmacının sarışınları yenip yenemeyeceği ve para ödülünü kazanıp kazanamayacağı iki bölümden oluşan sorularla belli oluyor.

Birinci bölümde, erkek yarışmacı kazanılması mümkün olan en yüksek para ödülüne ulaşmaya ve eleyebildiği kadar çok sayıda sarışını elemeye çalışacak.

İkinci bölümde ise, erkek yarışmacı kalan sarışınlara karşı yarışacak. Erkek yarışmacının kalan sarışınları elemek için 10 sorusu olacak ama kendisi bu sorulardan üç tanesini yanlış cevaplarsa oyun dışı kalacak.

Erkek yarışmacı büyük ödülü kazanmak için bütün sarışınları yenmek zorunda. Eğer yenemezse eli boş olarak yarışmadan ayrılacak ve toparladığı para da kalan sarışınlara dağıtılacak.

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