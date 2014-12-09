Mehmet Ali Birand'ın adı doğum gününde ölümsüzleştirildi

İki yıl önce vefat eden gazeteci Mehmet Ali Birand'ın adı, doğumunun 74. yıldönümü dolayısıyla Beykoz Belediyesi tarafından yaşadığı mahalledeki bir caddeye verildi.

Kavacık Orhan Veli Kanık Parkı'ndan Körfez'e inen mevkide bulunan Mehmet Ali Birand Caddesi'nin temsili tabela asma töreni Birand Ailesi ve sevenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Usta gazetecinin adının yaşadığı caddeye verilmesi dolayısıyla düzenlenen törene Birand Ailesi'nden eşi Cemre Birand, Oğlu Umur Ali Birand, gelini ve torunu ile haberci ve aynı zamanda Birand'ın öğrencisi Fatih Portakal, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve gazeteciler katıldı.

Törende babasının tam bir Beykoz sevdalısı olduğu söyleyen Umur Ali Birand: "Babam kendini Beykozlu olarak görüyordu ve Beykoz'u çok seviyordu. Bugün yaşadığı sokağa adının verilmesi ailemiz adına çok gurur verici bir olay. Buraya gelen tüm meslektaşlarıma ve bu sokağa adını veren Beykoz Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

Birand'la çalışmanın onunla aynı havayı teneffüs etmenin bir ayrıcalık olduğunu söyleyen Fatih Portakal ise "Bugün burada olmak benim manevi görevim. Onun tecrübelerinden faydalanmak bir ayrıcalıktı. Belediye Başkanı'na herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

'İlçemizde yapılacak bir kültür merkezine de adını vereceğiz'

Mehmet Ali Birand'ın Türk Basınına yön veren bir isim olduğunu vurgulayan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ise, "Merhum Birand'ı 74. Doğum yıl dönümünde taçlandırmak istedik. Yaptıklarıyla Türk basına yön vermiş, birçok insana hocalık yapmış, saygın bir insan, kendisini bizde rahmetle anıyoruz. Hafızalarda değerli insanlara yer vermek lazım. Bunu için ilçemizde yapılacak bir kültür merkezine de adını vereceğiz" dedi. Konuşmaların ardında aile üyeleri tarafından tabelanın açılışı yapıldı ve Birand'ın 74. doğum yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan pastası kesildi.