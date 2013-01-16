T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mehmet Ali Birand tekrar ameliyat oldu

Mehmet Ali Birand'ın safra kesesindeki stent değiştirildi

16 Ocak 2013 20:24

Kanal D Haber Grup Başkanı Mehmet Ali Birand, safra kesesindeki stent değişimi için geldiği Amerikan Hastanesi’nde ameliyat oldu.

Mehmet Ali Birand’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamayı Kanal D Haber Direktörü Süleyman Sarılar yaptı.

Sarılar, "Daha önce biliyorsunuz safra kesesine bir stent takılmıştı. Bu stendin rutin değişme zamanı gelmişti. Dün yapılacaktı ama operasyon bugüne kaldı. Bugün stent değiştiğinde bir enfeksiyon meydana geldi. Doktorlar bir enfeksiyon tespit etti. Kan değerlerinin normale dönmesi için hastanede tutuyorlar" dedi.

Süleyman Sarılar, "Doktorlar hayati tehlikesi yok diyor. Yani söyledikleri şu. Kan değerleri normale dönünceye kadar kontrol altında hastanede tutacağız diyorlar" şeklinde konuştu.

Birand'ın bilincinin açık olduğunu da söyleyen Sarılar, "Ben yanına girmedim. Doktorlarla görüştüm. Doktorların açıklaması bu. Bundan öte bir şey söylemiyorlar" dedi.

Yoğun bakımda olduğuna dair iddiaların sorulması üzerine ise Sarılar, "'Kontrol altında tutuyoruz' dediler. O doktorların bileceği bir iş. Nerede kontrol altında tutuyorlar bilemiyoruz. Ailesi de yanında " diye konuştu. 

ETİKETLER

mehmet ali birandkanal dameliyatsafra kesesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24