Mehmet Ali Birand tekrar ameliyat oldu

Kanal D Haber Grup Başkanı Mehmet Ali Birand, safra kesesindeki stent değişimi için geldiği Amerikan Hastanesi’nde ameliyat oldu.

Mehmet Ali Birand’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamayı Kanal D Haber Direktörü Süleyman Sarılar yaptı.

Sarılar, "Daha önce biliyorsunuz safra kesesine bir stent takılmıştı. Bu stendin rutin değişme zamanı gelmişti. Dün yapılacaktı ama operasyon bugüne kaldı. Bugün stent değiştiğinde bir enfeksiyon meydana geldi. Doktorlar bir enfeksiyon tespit etti. Kan değerlerinin normale dönmesi için hastanede tutuyorlar" dedi.

Süleyman Sarılar, "Doktorlar hayati tehlikesi yok diyor. Yani söyledikleri şu. Kan değerleri normale dönünceye kadar kontrol altında hastanede tutacağız diyorlar" şeklinde konuştu.

Birand'ın bilincinin açık olduğunu da söyleyen Sarılar, "Ben yanına girmedim. Doktorlarla görüştüm. Doktorların açıklaması bu. Bundan öte bir şey söylemiyorlar" dedi.

Yoğun bakımda olduğuna dair iddiaların sorulması üzerine ise Sarılar, "'Kontrol altında tutuyoruz' dediler. O doktorların bileceği bir iş. Nerede kontrol altında tutuyorlar bilemiyoruz. Ailesi de yanında " diye konuştu.